Osijek i Slaven Belupo remizirali u susretu bez pogodaka, zadržali treće i četvrto mjesto

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u dvoboju 21. kola HNL-a te su oba sastava ostala na svojim dosadašnjim pozicijama, Osijek je treći, a Slaven Belupo na četvrtom mjestu. Osijek je time nakon poraza kod Lokomotive u prošlom kolu ovaj put uhvatio tek bod, dok je klub iz Koprivnice remizirao treći put u zadnja četiri prvenstvena susreta.

Osječani su bili prilično nemoćni tijekom prvog dijela po suparnička vrata. Premda su domaći nogometaši diktirali ritam susreta tek nekoliko puta su kreirali solidne prilike. U 20. minuti je zaprijetio Lovrić iz slobodnog udarca, dok su u završnici prvog dijela dvije solidne prilike imali opet Lovrić i Mierez. Slaven Belupo se više orijentirao na čuvanje svojih vrata, no bilo je vidljivo da gosti iz Koprivnice mogu biti opasni čim se ohrabre za poneki suvisliji napad.

Drugi dio dvoboja u Osijek počeo je odličnom šansom domaćeg igrača Caktaša, ali je njegov udarac vrlo dobro, uz pomoć vratnice, zaustavio gostujući vratar Čović. Dobrom reakcijom je, pak, uzvratio osječki golman Malenica koji je deset minuta kasnije spriječio vodstvo gostiju kada je obranio dva pokušaja Hoxhe.

11.02.2023.,Osijek - 21. kolo Supersport HNL-a: Osijek - Slaven Belupo. Leon Barisic Adrian Photo: Dubravka Petric/PIXSELL Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Bile su to dvije najbolje šanse na cijeloj utakmici, a do kraja su oba sastava, prilično sramežljivo, tražila preostala dva boda. Nitko nije došao do njih te je završilo bez golova. U samom finišu Osijek je žešće pritisnuo, ali u jedinoj pravoj prilici, u nadoknadi, Živković je pucao visoko preko vrata.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Hajduka svladali su u gostima Varaždin 4-1 (0-0), a Splićani su u završnici dvoboja naplatili igrača više.

Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu. Hajduk je poveo golom Daria Melnjaka u 47. minuti. Izjednačio je Fran Brodić četiri minute kasnije, ali je domaćin od 55. imao igrača manje nakon grubog starta Agona Elezija.

Utakmica je odlučena u završnici. Marko Livaja je u 77. minuti dao pogodak za 2-1, a 18-godišnji Rokas Pukštas u 79. za 3-1, kada je sjajno pogodio u padu volej udarcem. Isti igrač zaključio je niz pogodaka u 91. minuti za konačnih 4-1.

U nedjelju su na rasporedu posljednje dvije utakmice ovog kola. Od 15 sati igraju Šibenik - Lokomotiva, a potom na Rujevici, od 17.10 sati Rijeka - Gorica.

HNL, 21. kolo:

Osijek - Slaven Belupo 0-0

Varaždin - Hajduk 1-4 (Brodić 51 / Melnjak 47, Livaja 77, Pukštas 79, 90+1)

Petak:

Dinamo - Istra 1961 1-0 (Ristovski 37)

Nedjelja:

Šibenik - Lokomotiva (15 sati)

Rijeka - Gorica (17.10 sati)