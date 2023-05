Osijek deklasirao Šibenik: Od prve do zadnje minute punili mrežu domaćina

Nogometaši Osijeka pobijedili su domaći Šibenik na Šubićevcu sa 4-1 (1-0) u drugoj utakmici 35. kola Hrvatske nogometne lige odigranoj u petak, čime su Šibenčani dovedeni na rub ispadanja iz elitnog razreda.

Gosti su poveli već u 4. minuti, kad je loptu u svoju mrežu nespretno skrenuo Kolumbijac Marcos Lucumi Mina. Argentinac Ramon Mierez je u 62. minuti postigao prvi od svoja dva pogotka za udvostručenje prednosti Osijeka. Nadu domaćima u preokret donio je Amer Hiroš koji je u 72. minuti iz kaznenog udarca smanjio zaostatak na 1-2. No, nada je bila kratkog vijeka, jer je Mierez u 76. minuti postigao gol za 3-1, a u 80. minuti je Darko Nejašmić pogodio za 4-1.

GALERIJA Bursa: Turska i Hrvatska sastale se u 2. kolu kvalifikacija za EURO 2024

Rani autogol, kojim je Osijek poveo u 4. minuti, kao da je bio predskazanje onoga što će se događati u ostatku dvoboja na Šubićevcu i lošeg ishoda za domaću momčad. Akcija Osječana išla je s lijeve strane. Mierez je spustio loptu za Lovrića koji je ušao u kazneni prostor, ubacio prema sredini, gdje je nailazio Bukvić, a Mina je u pokušaju blokiranja ubačaja preusmjerio loptu u mrežu pokraj nemoćnog vratara Đakovića. Do kraja poluvremena nije bilo previše uzbuđenja uz jedan udarac Dolčeka koji je natjerao gostujućeg vratara Malenicu na intervenciju.

U prvoj opasnoj akciji u drugom dijelu Osijek je došao do drugog pogotka. Akcija je ponovno išla po lijevoj strani, gdje se Lovrić probio do peterca, a njegov udarac je Đaković obranio. No, lopta se odbila do Jurčevića koji je vratio prema sredini za Miereza, a argentinski napadač ju mirno proslijedio u mrežu.

Šibenčani su do gola došli u 72. minuti. Nakon višeminutnog pregled snimke u VAR sobi, glavni sudac Ivan Bebek je i sam pogledao situaciju u kaznenom prostoru Osijeka, gdje je lopta pogodila u ruku Bukvića, a riječki arbitar dosudio kazneni udarac. Amer Hiroš, igrač Osijeka na privremenom radu u Šibeniku, bio je precizan izvođač.

19.05.2023., Gradski stadion Subicevac - SuperSport HNL, 35. kolo, HNK Sibenik - NK Osijek. Ramon Mierez Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

No, Šibenčani više od toga nisu uspjeli napraviti. Već u 76. minuti Osječani su ponovno imali dva gola prednosti. Bukvić je prošao po desnoj strani, poslao vrlo precizan ubačaj na suprotnu vratnicu, a Mierez je glavom s nekoliko metara svladao Đakovića.

Četiri minute poslije još jednom je domaći vratar morao po loptu u mrežu. Kristijan Lovrić, koji je bio umiješan u akcije kod prva dva pogotka gostiju, ponovno se sjurio po lijevoj strani, poslao centaršut u sredinu kaznenog prostora gdje nije bilo domaćih braniča. Na loptu je naletio Darko Nejašmić i glavom je zakucao u mrežu za konačnih 4-1.

Duboko u sučevom dodatku mrežu je pogodio i Josip Špoljarić, ali su Osječani zbog zaleđa ostali bez petog pogotka. Osijek je sa 49 bodova privremeno preskočio Rijeku za jedan bod i zasjeo na treće mjesto te napravio veliki korak ka plasmanu u kvalifikacije Konferencijske lige u sljedećoj sezoni. Ispred Osijeka su Dinamo (75 bodova) i Hajduk (68) koji je u prvoj utakmici 35. kola svladao Slaven Belupo u Koprivnici sa 1-0 golom Jana Mlakara u 37. minuti. Koprivničani su sa 42 boda ostali na sedmoj poziciji.

VEZANI ČLANCI:

Šibenik je sa 27 bodova na začelju ljestvice, a predzadnja Gorica mu "bježi" dva boda. Uspiju li Velikogoričani u subotu (18 sati) na svom stadionu osvojiti barem bod protiv Varaždina, već će i prije posljednjeg kola osigurati ostanak u HNL-u, koji će u tom slučaju napustiti momčad sa Šubićevca.

No, pobijedi li Varaždin Goricu, odluka o tome tko ostaje u HNL-u bit će ostavljena za zadnje kolo u kojem bi Šibenčani za zadržavanje elitnog statusa morali pobijediti Hajduk na Poljudu, a treba im i pomoć Dinama koji će biti domaćin Gorici. Utakmicu na Šubićevcu sudio je Ivan Bebek iz Rijeke.