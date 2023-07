FOTO Oproštaj od neponovljivog velikana kojeg su političari i institucije, načas, zaboravili

Na zagrebačkom groblju Mirogoj, posljednjem ispraćaju Mirka Novosela, najvećeg hrvatskog košarkaškog trenera, prisustvovalo je manje ljudi no što smo očekivali. Jer, nije Mirko bio samo košarkaška legenda već i najkompletniji sportski djelatnik kojeg smo imali.

Osim što je Cibonu a s time i hrvatsku košarku postavio na europsku košarkašku mapu, Novosel je bio i ključni čovjek u dobivanju i organizaciji Univerzijade koja je od europske provincije Zagreb učinila srednjoeuropskom metropolom.

Osim toga, Mirko je bio i ključni igrač u sportskom priznavanju neovisne Hrvatske a posebice u uguravanju hrvatske košarkaške reprezentacije u posljednji vlak, bolje reći dodatni vagon, za Olimpijske igre u Barceloni.

I kada sve to znate onda morate biti razočarani kada na sahrani takvog velikana ne vidite nikoga značajnog iz svijeta hrvatske politike pa je na tu temu, negdašnji hrvatski reprezentativac Franjo Arapović, jako dobro primijetio:

- Znamo što je Zagreb bio prije a što poslije Univerzijade i zato me žalosti što nisam vidio nikoga iz Grada. Znamo da nas ne bi bilo na Olimpijskim igrama u Barceloni da nije bilo Mirka i zato me, također, žalosti da nije bilo nikoga značajnog niti iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Rastužila me i Vlada Republike Hrvatske koja se hvali s nekoliko košarkaša a nisam vidio nikoga niti iz Ureda Predsjednika Republike a znamo dobro koliko je on volio prvog predsjednika Franju Tuđmana i koliko je ovaj držao do njega. A sve ovo što govorim dobra je slika nebrige o hrvatskom sportu.

Možda će se Vlada vaditi na to da je Novoselovoj sahrani bio državni tajnik Josip Pavić, a Grad na to da je svoju sućut obitelji došao izraziti Vjekoslav Šafranić, predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba, no sve to je premalo s obzirom o kakvoj veličini je riječ.

A primijetio je to i gost iz Beograda, legendarni srpski košarkaš, Zoran Slavnić koji ne samo da je bio u počasnoj straži, uz Novoselov odar (s cibosima Petrovićem, Ušićem, Nakićem, Bečićem, Mršićem, Sunarom i Arapovićem) nego je održao i dirljiv govor, ne skrivajući suze:

- Ja sam ovdje danas očekivao pola Zagreba. Nisam ni sanjao da ću imati ovakvu časti govoriti na oproštaju od ovakve gromade od čovjeka. Takav se više ne rađa. On za mene nije otišao. Mirko, dok god si u mom srcu ja ću te čuvati.

Od Novosela se oprostio i klub kojeg je stvorio i to kroz riječi predsjednika Nadzornog odbora Velimira Vuge:

- Mirko je u moj život ušao prije 57 godina, bio je moj prvi trener u pionirima Lokomotive. Danas se opraštamo od nezamjenjivog, jedinstvene figure u košarci nevjerojatne posvećenosti sportu. Nevjerojatna je bila njegova sposobnost motivacije igrač. Pred kraj života malo teže se penjao po stepenicama do svojeg mjesta u VIP loži i stolice koja će zauvijek ostati njegova. Neka njegova baština služi kao poticaj svim nadolazećim i današnjim košarkašima.

Nažalost ni tih današnjih nije bilo za vidjeti na Mirogoju pri čemu opravdanje imaju samo oni koji večeras igraju u Opatiji pretkvalifikacijsku utakmicu protiv Luksemburga. No i to je slika današnje hrvatske košarke ali i često upitnog hrvatskog odnosa prema vlastitim legendama.

Tome se nije mogao načuditi niti Bože Miličević, dugogodišnji Cibonin direktor, za čijeg je direktorovanja ovaj klub ostvario tadašnji rekord od 20 uzastopnih nastupa u Euroligi.

- Kada je predsjednik Tuđman, sa suradnicima, osnivao hrvatsku državu tražio je da se iz inozemstva vrate Ćiro Blažević i Mirko Novosel pri čemu se Ćiro po rezultatima ne može mjeriti s Mirkom i zato osjećam izvjesnu nezahvalnost javnosti prema njegovim postignućima.

U ime Hrvatskog košarkaškog saveza od Novosela su se oprostili sportski direktor Jasmin Repeša i predsjednik Nikola Rukavina koji je, u svom govoru, istaknuo:

- Danas ispraćamo jedinstvenog i neponovljivog čovjeka i njegov odlazak ostavit će veliku prazninu u svijetu košarke. Nadaren i predan, imao je zaraznu strast prema sportu.

Ožalošćenoj obitelji, supruzi Jasenki i sinovima Krešimiru i Vladimiru, sućut su izrazili i negdašnji predsjednik HKS-a Boris Lalić, vaterpolski velikani Dubravko Šimenc i Tomislav Paškvalin, rukometaš Nenad Kljaić, košarkaši Davor Pejčinović, Mate Skelin, Matej Mamić, košarkaški trener Tomislav Mijatović, direktor Cibone Tomislav Šerić i, najvjerojatniji, novi trener Cibone Jakša Vulić ali i negdašnji boksački olimpijac Damir Škaro.... U ovoj prigodi na Mirogoju je viđen i dugogodišnji nogometni djelatnik Zorislav Srebrić ali nitko značajan iz NK Dinamo čiji je Novosel neko vrijeme bio direktor.

Bila je tu i operna pjevačica i glumica Mirjana Bohanec, javnosti poznata kao Ana Šafranek iz legendarnog filma "Tko pjeva zlo ne misli", koja je kazala:

- Mirko je bio pravi zagrebački gospodin i divan čovjek. Zacijelo ga je žalostilo vidjeti ovakvu Cibonu u koju je uložio toliko srca i duše.

Za sve one koji su našli opravdanje za subotnji nedolazak (a ima nešto i u turističkom krkljancu na prometnicama) priliku za "popravni" imat će u srijedu kada će se, u KC Dražen Petrović, u organizaciji HKS-a i Cibone održati komemoracija za sportsku legendu koja se oprostila od ovozemaljskog života nekoliko tjedana nakon 85. rođendana.