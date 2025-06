'On će biti bolji od Brozovića, ne razumijem zašto opet sumnjamo. Kad se sjetim priče o Perišiću...'

Igor Pamić uvijek je spreman podijeliti svoja promišljanja o aktualnim nogometnim zbivanjima. Posebno je bio uživljen u ovaj naš razgovor. Izvedba hrvatske nogometne reprezentacije ga je razgalila, u svakoj tezi nije krio oduševljenje učinkom vatrenih u Osijeku protiv Češke u kvalifikacijama za sljedeće Svjetsko prvenstvo.

Kako vam se dojmilo ono što ste vidjeli u Osijeku?

Trebalo je potvrditi

- Fantastična Hrvatska. Ne smijemo zaboraviti da je kraj prvenstva i da je jako teško pronaći motivaciju. Igrači su umorni i pomalo nezainteresirani. No, naši su dečki sve to zanemarili. Svi će sada pričati da Češka nije momčad te razine. No, isto smo govorili da nam je ovo najvažnija utakmica i da trebamo biti baš ovakvi. Trebalo je to potvrditi, a takve su stvari u sportu najteže. Dečku su bili sjajni, nisam vidio niti jedan minus, od ozračja, do energije na terenu i igre, a onda nas je u skladu s tim rezultat i nagradio. Rezultat nije previsok jer smo ga zaslužili - počeo je Pamić.

Sigurno smo mogli vidjeti i neke igrače koji će u budućnosti nositi igru reprezentacije, a jedan od njih je Petar Sučić...

- Fantastičan. Protiv Češke je bio među trojicom naših najboljih igrača. Dečko je tek nedavno ušao u reprezentaciju i nametnuo se kvalitetom. Nije lako zauzeti takav gard u ovako uspješnoj momčadi, igrati u tako jakom veznom redu. Čudesno se prilagodio, ne samo to, nametnuo se. Na dobrom je putu da postane veliki igrač...

Novi Marcelo Brozović ili njegova sofisticiranija verzija?

- Novi Brozović po količini trke, a po shvaćanju igre još dominantniji. Sučić je igrač oba pravca i naprijed može biti opasan, može dobro čitati igru. Prepoznaje situacije na terenu, što nije jednostavno. Kada, pored tako klasnih igrača izgledaš dominantno, jasno je da imaš potencijal biti jedna od najvećih - naglašava Pamić.

Nove snage dolaze, u to nema sumnje, no očito stara garda nije rekla svoju zadnju riječ?

- Očito nije važno koliki igrač ima godina, teren je jedino mjerilo. Mi Hrvati imali smo privilegiju i sreću s ovako talentiranom generacijom, koja, ne samo da traje, već i dominira. Kada se samo sjetim prošlog Europskog prvenstva kada se raspravljalo o tome treba li Zlatko Dalić pozvati Ivana Perišića u reprezentaciju. Pustiš ljude da blebeću, a hoće li sada netko dati za pravo Daliću, svima onima koji odgovaraju za rezultat ili nama koji patimo i sretni smo zbog uspjeha Hrvatske. Idemo svojim putem i konstantno pogađamo. Ne znam zašto smo došli u situaciju sumnjati u Perišića ili izbornikove odluke. No, očito smo mi svi izbornici i struka.

Osim Ante Budimira, u reprezentaciji nemamo igrača pravog profila čistog napadača, tek se eventualno za svoju poziciju mora izboriti Franjo Ivanović. Može li se taj hendikep nadoknaditi prilagođavanjem kompozicije igre?

- Ovako kvalitetna momčad idejom može kompenzirati određene nedostatke o kojima pričate. Ne želim biti prorok. Držimo tog Budimira dok god ima snagu, volju i kvalitetu odgovoriti zahtjevima igre koji se pred njega postavljaju. Jednostavno, u pokretu ćemo se prilagođavati svim stvarima. Momčad ide pravim smjerom, zašto u to sumnjati. Uvijek se pojavi neko rješenje i igrač koji ima kvalitetu. Možda netko od tih igrača opet netko eksplodira. Dok naše vedete traju, u sljedeće dvije-tri godine netko će se nametnuti, u to uopće ne sumnjam.

Igračka dobna granica na svjetskoj se razini produžila. Što se to promijenilo u modernom nogometu?

Samo najveći traju

- Samo najveći mogu tako dugo trajati. Uključujući naše dečke u reprezentaciji, oni imaju sve. Genetiku, stil života, principe rada, trenere koji dobro doziraju igrače kako ne bi bilo ozljeda. Na sreću, igrači poput Modrića, Perišića ili Budimira imaju sve te karakteristike i sustav koji im pomaže da dulje traju, na svim razinama. Riječ je o cijelom mozaiku stvari koje su važne. Modrić sada nije bio standardan, ali ga je trener dozirao da bude odličan u svojoj izvedbi u Realu, na najvišoj razini - ističe Igor Pamić.

No, imamo mi potencijale u nekolicini mladih igrača, za početak u Luki Vuškoviću i već spomenutom Franji Ivanoviću, koji su prošle sezone eksplodirali u Belgiji. Imamo li još nekog na koga bismo trebali obratiti pozornost?

- Za sve dečke koji dođu u reprezentaciju i igraju s Lukom Modrićem, napredak im se utrostručuje. Ne samo da imaš od koga učiti na nogometu, možeš rasti na ljudskoj i profesionalnoj razini. Ne znamo koliko će ti dečki rasti, jer se u jednom trenutku može dogoditi da budemo bez Modrića, Perišića ili Budimira i to će sigurno biti problem. No, budimo sretni da su oni još tu i da će svi mladići o kojima pričamo, stasati uz njih. Isto tako, jako je važno da te, rezultat koji imamo, čini te pobjednikom. Svi igrači koji dolaze u reprezentaciju, postaju pobjednici, jer igraju s pobjednicima. Okruženje je šampionsko i odmah to utječe na tebe - kaže Pamić i zaključuje:

- Jako mi je drago da svi uživamo u ovoj momčadi. Riješili smo sve probleme s prošlog Eura, no uvijek dođe slabi trenutak. Ali nema ništa ljepše nego kada gledaš ovu reprezentaciju i osjetiš čar što si Hrvat. Hvala dečkima, mi moramo samo drukati da budu još bolji...