Svjetski mediji naklonili se Daliću! Njegov odlazak s klupe vatrenih postao je globalna tema

Britanski mediji su danas o Dalićevom odlasku iz Hrvatske pristupili s velikim poštovanjem. Vijest o kraju gotovo desetogodišnjeg mandata izbornika koji je Hrvatsku vodio do njenih najvećih uspjeha postala je globalna tema, a ugledne svjetske novinske agencije i složni suda se zatvara zlatno poglavlje hrvatskog nogometa.

Britanski mediji prema Dalićevom su odlasku pristupili s velikim poštovanjem. Tabloid The Sun iskoristio je igru riječi u naslovu 'ZLAT'S ALL', dodavši kako 'izbornik koji je mučio Englesku i srušio joj snove na Mundijalu napušta klupu+, ostavljajući iza sebe čudesno naslijeđe.

- Dalić odlazi kao najveći izbornik u povijesti ove nacije - navodi The Independent koji navodi kako je njegov postotak pobjeda veći od polovice svih odigranih utakmica, čime je potvrdio status legende.

Slično piše njemački sportski magazin Kicker, koji Dalića naziva arhitektom hrvatskog čuda. U svojoj kolumni ističu kako je uspio stvoriti pobjednički mentalitet i od reprezentacije napraviti turnirsku momčad koja je uvijek najopasnija kad je najpotrebnije.