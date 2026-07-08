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REAKCIJE MEDIJA

Svjetski mediji naklonili se Daliću! Njegov odlazak s klupe vatrenih postao je globalna tema

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.07.2026.
u 17:08

Britanski mediji prema Dalićevom su odlasku pristupili s velikim poštovanjem. Tabloid The Sun iskoristio je igru riječi u naslovu 'ZLAT'S ALL', dodavši kako 'izbornik koji je mučio Englesku i srušio joj snove na Mundijalu napušta klupu+, ostavljajući iza sebe čudesno naslijeđe

Britanski mediji su danas o Dalićevom odlasku iz Hrvatske pristupili s velikim poštovanjem. Vijest o kraju gotovo desetogodišnjeg mandata izbornika koji je Hrvatsku vodio do njenih najvećih uspjeha postala je globalna tema, a ugledne svjetske novinske agencije i složni suda se zatvara zlatno poglavlje hrvatskog nogometa.

Britanski mediji prema Dalićevom su odlasku pristupili s velikim poštovanjem. Tabloid The Sun iskoristio je igru riječi u naslovu 'ZLAT'S ALL', dodavši kako 'izbornik koji je mučio Englesku i srušio joj snove na Mundijalu napušta klupu+, ostavljajući iza sebe čudesno naslijeđe.

- Dalić odlazi kao najveći izbornik u povijesti ove nacije - navodi The Independent koji navodi kako je njegov postotak pobjeda veći od polovice svih odigranih utakmica, čime je potvrdio status legende.

Slično piše njemački sportski magazin Kicker, koji Dalića naziva arhitektom hrvatskog čuda. U svojoj kolumni ističu kako je uspio stvoriti pobjednički mentalitet i od reprezentacije napraviti turnirsku momčad koja je uvijek najopasnija kad je najpotrebnije.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Komentara 1

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AH
A-HA
17:57 08.07.2026.

Velikan hrvatskog nogometa. Njegovi rezultati će biti teško dohvatljivi, a njegova ljudska kvaliteta nenadmašna. Hvala gospodine Dalić!

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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