ANKETA Tko treba biti novi hrvatski izbornik? Recite svoje mišljenje

Zlatko Dalić okončao je svoju blistavu izborničku epopeju. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Sastanak je trajao skoro tri sata, a na njemu je sudjelovao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Odluku o odlasku Dalić je navodno donio još prije Svjetskog prvenstva, ali posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na golemu popularnost i potporu koju još uvijek uživa u javnosti. No, do preokreta ipak nije došlo.

Tako hrvatska reprezentacija otvara novo, neizvjesno poglavlje, bez dvojca s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića – čija se objava o povlačenju tek očekuje.

A tko će preuzeti vatrene? Najbliže tom poslu je Slaven Bilić koji bi se tako vratio na mjesto hrvatskog izbornika. No, spominju se još neka imena poput U-21 izbornika Ivice Olića ili sadašnjeg pomoćnika, a nekadašnjeg vatrenog Vedrana Ćorluke. Koga biste vi željeli? Glasujte u našoj anketi, a razmišljanje možete napisati u komentarima ispod članka.