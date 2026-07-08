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ANKETA Tko treba biti novi hrvatski izbornik? Recite svoje mišljenje

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 15:09

Najbliže tom poslu je Slaven Bilić koji bi se tako vratio na mjesto hrvatskog izbornika. No, spominju se još neka imena poput U-21 izbornika Ivice Olića ili sadašnjeg pomoćnika, a nekadašnjeg vatrenog Vedrana Ćorluke. Koga biste vi željeli? Glasujte u našoj anketi, a razmišljanje možete napisati u komentarima ispod članka

Zlatko Dalić okončao je svoju blistavu izborničku epopeju. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Sastanak je trajao skoro tri sata, a na njemu je sudjelovao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Odluku o odlasku Dalić je navodno donio još prije Svjetskog prvenstva, ali posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na golemu popularnost i potporu koju još uvijek uživa u javnosti. No, do preokreta ipak nije došlo.

Tako hrvatska reprezentacija otvara novo, neizvjesno poglavlje, bez dvojca s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića – čija se objava o povlačenju tek očekuje.

A tko će preuzeti vatrene? Najbliže tom poslu je Slaven Bilić koji bi se tako vratio na mjesto hrvatskog izbornika. No, spominju se još neka imena poput U-21 izbornika Ivice Olića ili sadašnjeg pomoćnika, a nekadašnjeg vatrenog Vedrana Ćorluke. Koga biste vi željeli? Glasujte u našoj anketi, a razmišljanje možete napisati u komentarima ispod članka.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 32

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ZO
Zonasumraka4
15:47 08.07.2026.

Bilic NE, NE i NE!

Avatar Kogbriga
Kogbriga
15:47 08.07.2026.

Na vaše pitanje postavljam protupitanje: Tko bi trebao biti glavni urednik Večernjih novina, ovaj Lista: a: b: c:

Avatar zelicius
zelicius
15:51 08.07.2026.

Tomislav Tomašević. Ako se kuži u košarku i sve ostalo od košnje trave do čišćenja snijega, kuži se i u nogomet.

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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