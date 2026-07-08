Romano objavio da Dalić odlazi pa postavio pitanje koje je izazvalo lavinu komentara

Nakon što je postalo službeno da Zlatko Dalić odlazi s mjesta izbornika Hrvatske, među prvima se oglasio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, čije objave na društvenim mrežama prate milijuni ljubitelja nogometa diljem svijeta:

- Zlatko Dalić napušta mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, gotovo je. Nakon toliko godina i nevjerojatnog rada, Zlatko Dalić i Hrvatski nogometni savez donijeli su odluku o trenutačnom razlazu - napisao je Romano.

Potom je postavio pitanje koje je izazvalo lavinu komentara i reakcija na mrežama.

- Tko je idealan kandidat za mjesto hrvatskog izbornika? - pitao je Romano.

U svega nekoliko minuta ispod objave počele su se nizati stotine komentara navijača iz cijelog svijeta. Mnogi su još jednom naglasili koliko je Dalić cijenjen izvan Hrvatske, dok su drugi raspravljali o novom izborniku.

- Pogledajte što je izazvalo namještanje utakmice u korist Portugala - napisao je jedan korisnik Instagrama, aludirajući na kontroverze nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

Drugi je napisao da 'sve u ovoj zlatnoj eri dolazi svom kraju', dok je treći kratko poručio za Dalića: 'Napravio je odličan posao.'