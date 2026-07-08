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ODJEKNULO MREŽAMA

Romano objavio da Dalić odlazi pa postavio pitanje koje je izazvalo lavinu komentara

SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.07.2026.
u 16:42

U svega nekoliko minuta ispod objave počele su se nizati stotine komentara navijača iz cijelog svijeta. Mnogi su još jednom naglasili koliko je Dalić cijenjen izvan Hrvatske, dok su drugi raspravljali o novom izborniku

Nakon što je postalo službeno da Zlatko Dalić odlazi s mjesta izbornika Hrvatske, među prvima se oglasio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, čije objave na društvenim mrežama prate milijuni ljubitelja nogometa diljem svijeta:

- Zlatko Dalić napušta mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, gotovo je. Nakon toliko godina i nevjerojatnog rada, Zlatko Dalić i Hrvatski nogometni savez donijeli su odluku o trenutačnom razlazu - napisao je Romano.

Potom je postavio pitanje koje je izazvalo lavinu komentara i reakcija na mrežama. 

- Tko je idealan kandidat za mjesto hrvatskog izbornika? - pitao je Romano.

U svega nekoliko minuta ispod objave počele su se nizati stotine komentara navijača iz cijelog svijeta. Mnogi su još jednom naglasili koliko je Dalić cijenjen izvan Hrvatske, dok su drugi raspravljali o novom izborniku.

- Pogledajte što je izazvalo namještanje utakmice u korist Portugala - napisao je jedan korisnik Instagrama, aludirajući na kontroverze nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

Drugi je napisao da 'sve u ovoj zlatnoj eri dolazi svom kraju', dok je treći kratko poručio za Dalića: 'Napravio je odličan posao.'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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