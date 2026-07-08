Kustić: Znam da Daliću ova odluka nije bila laka, ali je odlučio vođen srcem i osjećajem odgovornosti

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, zahvalio je Zlatku Daliću na svemu što je kao izbornik donio hrvatskom nogometu i sportu.

“Postoje trenuci u sportu kada je teško pronaći prave riječi, a ovo je neprijeporno jedan od njih. Zlatko Dalić donio je odluku da završava svoje nevjerojatno putovanje na klupi hrvatske nogometne reprezentacije i prije svega mu želim reći veliko i iskreno hvala, u ime hrvatske nogometne obitelji i svih nas koji smo imali sreću s njim surađivati. Hvala mu je što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njma ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije.

Pod njegovim vodstvom hrvatski je nogomet ispisao najljepše stranice svoje povijesti. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija... I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život. To su trenuci u kojima je cijela Hrvatska disala kao jedno, u kojima su djeca sanjala da jednoga dana odjenu dres Vatrenih, a naši ljudi diljem svijeta s ponosom isticali hrvatsku zastavu. Međutim, ono što će možda ostati još veće od tih rezultata jest način na koji je sve to ostvario.

Zlatko je uvijek bio dostojanstven u pobjedama i porazima. Nikada nije tražio alibije, niti zaboravio koliko je velika čast predstavljati Hrvatsku. Svojom mirnoćom, vjerom, skromnošću i ljudskošću postao je puno više od izbornika. Postao je simbol jedne generacije hrvatskog sporta.

Imao sam privilegij surađivati s njim i izbliza gledati koliko emocija, odricanja i ljubavi ulaže u izbornički posao. I nije to samo devedeset ili više minuta jedne utakmice, to su i neprospavane noći, odgovornost, pritisak i teret koji je nosio kao izbornik Hrvatske. A on je taj teret nosio časno i ponosno, uvijek stavljajući reprezentaciju ispred sebe.

Znam koliko mu je značio i znači mu hrvatski dres. Zato znam da ova odluka nije bila laka. No, isto tako znam da je istu donio vođen srcem i osjećajem odgovornosti, baš kao što je donosio sve važne odluke tijekom svog mandata.

U ime Hrvatskog nogometnog saveza, naših reprezentativaca, svih zaposlenika Saveza i milijuna navijača poručujem Zlatku da će zauvijek biti dio obitelji Hrvatskog nogometnog saveza. Ono što je dao hrvatskom nogometu ne može se mjeriti samo medaljama, trofejima i statistikama, a po tome je apsolutno najuspješniji i najveći izbornik kojeg smo imali. Dao nam je vjeru da malobrojna zemlja može ostvariti najveće snove. Pokazao je da se zajedništvom, radom i karakterom mogu pomaknuti granice mogućega.

Hvala još jednom Zlatku što nas je učinio ponosnima. Hvala mu što je vodio hrvatsku reprezentaciju u njezinom najslavnijem razdoblju. Hvala mu što je svojim radom ostavio nasljeđe koje će nadahnjivati generacije koje dolaze.

Njegovo mjesto među velikanima hrvatskog sporta odavno je osigurano, a vrata Hrvatskog nogometnog saveza za Zlatka Dalića će uvijek biti otvorena.

Od srca mu želim zdravlje, mir, sreću i puno uspjeha gdje god ga život i nogomet odvedu. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti”, rekao je prvi čovjek hrvatskog nogometa Marijan Kustić.