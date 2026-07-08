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PREDSJEDNIK HNS-A

Kustić: Znam da Daliću ova odluka nije bila laka, ali je odlučio vođen srcem i osjećajem odgovornosti

Marijan Kustić obratio se medijima nakon predstavljanja pehara koji će biti pobjedniku dovezen helikopterom
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 14:08

Zlatko je uvijek bio dostojanstven u pobjedama i porazima. Nikada nije tražio alibije, niti zaboravio koliko je velika čast predstavljati Hrvatsku. Svojom mirnoćom, vjerom, skromnošću i ljudskošću postao je puno više od izbornika. Postao je simbol jedne generacije hrvatskog sporta."

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, zahvalio je Zlatku Daliću na svemu što je kao izbornik donio hrvatskom nogometu i sportu.

“Postoje trenuci u sportu kada je teško pronaći prave riječi, a ovo je neprijeporno jedan od njih. Zlatko Dalić donio je odluku da završava svoje nevjerojatno putovanje na klupi hrvatske nogometne reprezentacije i prije svega mu želim reći veliko i iskreno hvala, u ime hrvatske nogometne obitelji i svih nas koji smo imali sreću s njim surađivati. Hvala mu je što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njma ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije.

Pod njegovim vodstvom hrvatski je nogomet ispisao najljepše stranice svoje povijesti. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija... I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život. To su trenuci u kojima je cijela Hrvatska disala kao jedno, u kojima su djeca sanjala da jednoga dana odjenu dres Vatrenih, a naši ljudi diljem svijeta s ponosom isticali hrvatsku zastavu. Međutim, ono što će možda ostati još veće od tih rezultata jest način na koji je sve to ostvario.

Zlatko je uvijek bio dostojanstven u pobjedama i porazima. Nikada nije tražio alibije, niti zaboravio koliko je velika čast predstavljati Hrvatsku. Svojom mirnoćom, vjerom, skromnošću i ljudskošću postao je puno više od izbornika. Postao je simbol jedne generacije hrvatskog sporta.

Imao sam privilegij surađivati s njim i izbliza gledati koliko emocija, odricanja i ljubavi ulaže u izbornički posao. I nije to samo devedeset ili više minuta jedne utakmice, to su i neprospavane noći, odgovornost, pritisak i teret koji je nosio kao izbornik Hrvatske. A on je taj teret nosio časno i ponosno, uvijek stavljajući reprezentaciju ispred sebe.

Znam koliko mu je značio i znači mu hrvatski dres. Zato znam da ova odluka nije bila laka. No, isto tako znam da je istu donio vođen srcem i osjećajem odgovornosti, baš kao što je donosio sve važne odluke tijekom svog mandata.

U ime Hrvatskog nogometnog saveza, naših reprezentativaca, svih zaposlenika Saveza i milijuna navijača poručujem Zlatku da će zauvijek biti dio obitelji Hrvatskog nogometnog saveza. Ono što je dao hrvatskom nogometu ne može se mjeriti samo medaljama, trofejima i statistikama, a po tome je apsolutno najuspješniji i najveći izbornik kojeg smo imali. Dao nam je vjeru da malobrojna zemlja može ostvariti najveće snove. Pokazao je da se zajedništvom, radom i karakterom mogu pomaknuti granice mogućega.

Hvala još jednom Zlatku što nas je učinio ponosnima. Hvala mu što je vodio hrvatsku reprezentaciju u njezinom najslavnijem razdoblju. Hvala mu što je svojim radom ostavio nasljeđe koje će nadahnjivati generacije koje dolaze.

Njegovo mjesto među velikanima hrvatskog sporta odavno je osigurano, a vrata Hrvatskog nogometnog saveza za Zlatka Dalića će uvijek biti otvorena.

Od srca mu želim zdravlje, mir, sreću i puno uspjeha gdje god ga život i nogomet odvedu. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti”, rekao je prvi čovjek hrvatskog nogometa Marijan Kustić.
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Zlatko Dalić Marijan Kustić

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