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REAKCIJE SUSJEDA

Evo što srpski mediji pišu o Zlatku Daliću, čak mu i oni priznaju jednu stvar

Varaždin: Zlatko Dalić u svojoj novootvorenoj trgovini
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 15:23

Većina srpskih medija slaže da Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upamćeno kao najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.

Srpski mediji opširno su popratili odlazak Zlatka Dalića s klupe Hrvatske i pritom uglavnom naglašavaju njegov status najuspješnijeg hrvatskog izbornika te kraj jedne velike ere hrvatskog nogometa.

Portal Sportal objavio je tekst u kojem stoji da je "završena najuspješnija era u povijesti hrvatskog nogometa koja je trajala skoro devet godina", uz podsjećanje da je upravo pod njegovim vodstvom Hrvatska osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu 2022. godine.

"Neuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske odlazi s osvojene tri medalje – bronca i zlato sa Svjetskog prvenstva, a osvojili su i drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine", piše Mondo.

Portal B92 također naglašava povijesnu dimenziju odlaska te navodi: "Kraj nakon devet godina: Hrvati ostali bez selektora", uz podsjećanje na dva svjetska odličja i finale Lige nacija.

Kurir se posebno osvrnuo na emotivnu notu rastanka i prenio Dalićevu poruku: „Odlazim punog srca i ponosan na doprinos najvećim uspjesima u povijesti hrvatskog nogometa“, zaključivši da njegov odlazak predstavlja kraj generacije koja je Hrvatsku etablirala u svjetskom vrhu.

Većina srpskih medija slaže da Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upamćeno kao najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 1

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UN
unilateraIno
16:15 08.07.2026.

Ne znaju oni hoće li to ostati kao najuspješnije razdoblje hrvatskog nogometa. Ne zna to nitko.

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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