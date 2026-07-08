Evo što srpski mediji pišu o Zlatku Daliću, čak mu i oni priznaju jednu stvar

Srpski mediji opširno su popratili odlazak Zlatka Dalića s klupe Hrvatske i pritom uglavnom naglašavaju njegov status najuspješnijeg hrvatskog izbornika te kraj jedne velike ere hrvatskog nogometa.

Portal Sportal objavio je tekst u kojem stoji da je "završena najuspješnija era u povijesti hrvatskog nogometa koja je trajala skoro devet godina", uz podsjećanje da je upravo pod njegovim vodstvom Hrvatska osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu 2022. godine.

"Neuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske odlazi s osvojene tri medalje – bronca i zlato sa Svjetskog prvenstva, a osvojili su i drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine", piše Mondo.

Portal B92 također naglašava povijesnu dimenziju odlaska te navodi: "Kraj nakon devet godina: Hrvati ostali bez selektora", uz podsjećanje na dva svjetska odličja i finale Lige nacija.

Kurir se posebno osvrnuo na emotivnu notu rastanka i prenio Dalićevu poruku: „Odlazim punog srca i ponosan na doprinos najvećim uspjesima u povijesti hrvatskog nogometa“, zaključivši da njegov odlazak predstavlja kraj generacije koja je Hrvatsku etablirala u svjetskom vrhu.

Većina srpskih medija slaže da Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upamćeno kao najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.