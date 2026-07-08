Večernji doznaje kako je prošao Dalićev sastanak od dva sata u HNS-u s predsjednikom Kustićem

Iako je sastanak bivšeg izbornika Zlatka Dalića i predsjednika Saveza Marijana Kustića trajao dulje od dva sata, čak i uz nazočnost Dalićeva odvjetnika Davora Radića, čini se da taj susret ipak nije obilovao velikom dozom dramaturgije.

Naime, prema saznanjima kojima smo raspolagali, Dalić je odluku o odlasku s klupe vatrenih donio davno prije, još prije Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Istini za volju, posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na ogromnu popularnost i potporu koju i dalje uživa u javnosti, no do preokreta ipak nije došlo.

Tako je dobar dio Dalićeva prijepodneva u prostorijama HNS-a protekao u sastavljanju prigodnog priopćenja, u kojemu si izbornik i predsjednik zahvaljuju na doista plodonosnoj suradnji. Istini za volju, Dalićevo srebro iz Rusije ima potpis bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera.