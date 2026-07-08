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BIVŠI IZBORNIK

Večernji doznaje kako je prošao Dalićev sastanak od dva sata u HNS-u s predsjednikom Kustićem

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Dasović
08.07.2026.
u 16:19

Naime, prema saznanjima kojima smo raspolagali, Dalić je odluku o odlasku s klupe vatrenih donio davno prije, još prije Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Istini za volju, posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na ogromnu popularnost i potporu koju i dalje uživa u javnosti, no do preokreta ipak nije došlo.

Iako je sastanak bivšeg izbornika Zlatka Dalića i predsjednika Saveza Marijana Kustića trajao dulje od dva sata, čak i uz nazočnost Dalićeva odvjetnika Davora Radića, čini se da taj susret ipak nije obilovao velikom dozom dramaturgije.

Naime, prema saznanjima kojima smo raspolagali, Dalić je odluku o odlasku s klupe vatrenih donio davno prije, još prije Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Istini za volju, posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti, s obzirom na ogromnu popularnost i potporu koju i dalje uživa u javnosti, no do preokreta ipak nije došlo.

Tako je dobar dio Dalićeva prijepodneva u prostorijama HNS-a protekao u sastavljanju prigodnog priopćenja, u kojemu si izbornik i predsjednik zahvaljuju na doista plodonosnoj suradnji. Istini za volju, Dalićevo srebro iz Rusije ima potpis bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera.

 
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 4

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ST
starivol
16:32 08.07.2026.

Svaka mu čast i hvala na svemu!

CR
Croatiadobola
16:34 08.07.2026.

Ako i izbornik mora imati partijsku knjižicu onda je žalosno. Kustić predsjednik HNS, koji bi bez nje vodio možda seoski nogometni klub, ima tu magičnu knjižicu. Takvu knjižicu je Sport Bily vadio iz svoje sportske torbe.

FR
franjo
16:29 08.07.2026.

Dali će sad kod ljubavnice sa kojom ima dijete ili će kod vjenčane žene ? Moralna vertikala velikog Hrvata domoljuba !

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Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako jednostavno više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Pogodilo ga je, posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine, kada smo razgovarali na tu temu, Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka.

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