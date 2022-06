Omraženi multimilijunaši bježe iz Engleske, legenda Walesa ide Beckhamovim putem

Svako ljeto je u smislu nogometnog tržišta zanimljivo i neizvjesno, ali nijedno ljeto nam nije pružilo toliko promjena klubova među velikim nogometnim imenima kao ovo. Najveće utakmice najboljih klubova će, stoga, izgledati bitno drukčije nego što je to bio slučaj prošle sezone.

City se dobro pojačao

Svoju sredinu su ovog ljeta promijenila i dva najbolja čista centarfora na svijetu. Robert Lewandowski i Erling Braut Haaland više neće harati Bundesligom kao uvjerljivo dva najbolja strijelca tog natjecanja. Nakon briljantnih osam godina u Bayernu u kojem je u 375 nastupa zabio nevjerojatna 344 pogotka, Lewa je javno dao do znanja da više ne želi biti dio njemačkog prvaka. Pokušavali su u Bayernu svim mogućim načinima prikriti Lewin odlazak, ali Poljak je sam organizirao tiskovnu konferenciju i rekao da je to to. Jedini klub s kojim Lewandowski aktivno pregovara je u ovom trenutku Barcelona i bilo bi veliko iznenađenje da završi bilo gdje drugdje osim na Camp Nouu.

Manchester City prošle je sezone osvojio englesku Premier ligu s najviše pogodaka, ali bez napadača. U Guardiolinu sustavu “špicu” su igrali veznjaci poput De Bruynea i Silve, krila poput Sterlinga i Fodena. Zamislite koliko bi građani sada mogli biti dominantni kad im je u redove stigao Haaland koji je izabrao ići stopama svojeg oca. Osim norveškog čuda od djeteta, City je u svoje redove doveo i Kalvina Phillipsa, sjajnog veznjaka Leedsa koji ih je koštao 42 milijuna eura.

Liverpool je, kao i na ljestvici prošle sezone, pokušao popratiti građane, pa je tako u klub pristigao Benficin napadač Darwin Núñez koji je redse koštao velikih 100 milijuna eura. No, kod Kloppove momčadi se dogodio i jedan ogroman odlazak budući da je Sadio Mané za odštetu od 40 milijuna eura postao novi igrač Bayerna, kojem je glavni cilj nadomjestiti Lewandowskog.

Nije Mané jedina zvijezda koja napušta Premier ligu. Odlaze i dva možda i najkontroverznija čovjeka ove lige u prošloj sezoni, Paul Pogba i Romelu Lukaku. Pogba drugi put u karijeri odlazi iz Manchester Uniteda u Juventus nakon što ga je gotovo cijela država zamrzila zbog narcisoidnog dokumentarca “Pogmentary”, dok Lukaku bježi iz Chelseaja natrag u Inter, kao što je i izjavio još tamo u siječnju u kontroverznom intervjuu za talijanske medije. Navijači Chelseaja su mu na tom intervjuu izrazito zamjerili, ali i na nevjerojatno lošem nogometu. Došao je za 100 milijuna eura, odigrao debelo ispod prosjeka, i vratio se u Inter; Lukakuov transfer u Chelsea sa sigurnošću je jedan od najlošijih poslova svih vremena.

Kad smo već kod Chelseaja, novo vodstvo londonskog kluba ima ogromne ambicije u vidu pojačanja. Prvi čelnik kluba Todd Boehly je pred sebe stavio dva cilja: dovesti Cristiana Ronalda i Raheema Sterlinga. Ova prva opcija ima nešto manje mogućnosti jer su iz Manchester Uniteda izjavili da na Ronalda računaju za iduću sezonu, dok dovođenje Sterlinga poprilično moguće, uzevši u obzir potrebe Chelseaja te Sterlingovu sve manju minutažu u Manchester Cityju.

Mbappé vuče konce

Kad je riječ o transferima, milijunima i tržištu, znate da je u PSG-u uvijek uzburkano, no ovog su ljeta iznenadili sami sebe. Umjesto da je iz kluba u Real Madrid otišao jedan od najboljih nogometaša svijeta, Kylian Mbappé, Francuz je ostao u klubu, ali pod uvjetom da praktički postane direktor u klubu i donosi sve važne odluke. Mbappé već i sprema popis za igračku čistku, a sve ovo ne sviđa se njegovu suigraču Neymaru koji traži klub koji bi mogao zadovoljiti njegove astronomske zahtjeve za plaćom. Završila je tu jedna velika era bivšeg sportskog direktora Leonarda, a počela je era stvarnog direktora Mbappéa i direktora na papiru, Luisa Camposa.

Jedna velika i znatno podcijenjena era završila je i u Real Madridu. Nakon devet godina, 19 trofeja, 106 pogodaka i 67 asistencija Gareth Bale više nije dio kraljevskog kluba, a poznata je i nova destinacija najboljeg velškog nogometaša. Po uzoru na neka prošla velika imena s Otoka (Beckham, Gerrard) Bale je odlučio nastaviti karijeru u Los Angeles Galaxyju.