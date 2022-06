Predsjednik Bayerna oštro dao Lewi na znanje: Na njegovom mjestu ne bih to radio

Nakon što je Robert Lewandowski na tiskovnoj konferenciji javno obznanio da je njegova priča s Bayern Munchenom gotova, javnosti se obratio predsjednik kluba Herbert Hainer.

Hainer je oštro prozvao javne istupe Lewandowskog koji je rekao da sto posto odlazi iz Bayerna. Međutim, Heiner je objavio da ugovor traje do idućeg ljeta i da ga Bayern neće samo tako lako raskinuti.

Foto: nordphoto GmbH / Straubmeier/NOR 08.05.2022, Allianz Arena, Muenchen

"Uvijek smo govorili da Robert Lewandowski ima ugovor s nama do 2023. godine. A ugovor je ugovor! Kamo bismo stigli kad bi igrači svojom voljom mogli raskidati ugovore? To nije ispravno, ne možemo tako. Iznenadilo me da je izašao u javnost s tim. Ne bih to radio da sam na njegovu mjestu", rekao je Hainer.

"U odličnoj smo financijskoj situaciji. Želimo imati u klubu najbolje igrače na svijetu, a Robert je jedan od njih. Čvrsto sam uvjeren da će on igrati za nas sljedeće godine. Ne, ne bojim se da neće davati sve od sebe na terenu, on je profesionalac", zaključio je predsjednik Bayerna.

- Odlazak u drugi klub najbolje je rješenje za obje strane -na treningu reprezentacije je Lewandowski nakon kraja sezone okupljenim predstavnicima medija poručio da se u budućnosti ne vidi u dresu prvaka Njemačke.

Foto: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE Robert Lewandowski et sa femme Anna Lewandowska - Montée des marches du film « Elvis » lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022

- Jedno je jasno, moja priča s Bayernom je gotova. Nakon svega što se dogodilo posljednjih mjeseci, ne zamišljam daljnju suradnju. Vjerujem da je transfer najbolje rješenje - dodao je izvanredni Poljak koji je u redove bavarskog kluba.prešao prije osam godina iz Borussije Dortmund.

