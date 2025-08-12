Omiljeni Hrvat prošao životnu kalvariju, mnogi su se šokirali kako izgleda nakon teških bolesti

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić tijekom karijere vodio je veliku borbu sa zdravstvenim problemima. Prošao je kroz čak tri transplantacije bubrega, ujedno je tužio liječnike Werdera zbog nemara i naposljetku je dobio tu pravnu borbu. Klasnić je u karijeri nastupao i za Mainz, Bolton te Nantes, strijelac je pogotka na Euru 2008. godine protiv Turske kada smo tragično ispali nakon penala.

Njegove igre u Werder Bremenu brzo su ga pretvorile u miljenika navijača. Zabijao je golove, nizao uspjehe i činilo se da mu je samo nebo granica. Međutim, 2007. godine, stigla je vijest koja je sve promijenila. Dijagnosticirana mu je bolest bubrega.

– Bio je to šok. Osjećao sam se dobro, igrao sam nogomet, a onda mi kažu da mi bubrezi otkazuju – prisjetio se Klasnić u jednom od intervjua, opisujući trenutak koji mu je zauvijek promijenio život.

Uslijedila je borba za zdravlje, obilježena s čak tri transplantacije bubrega. Prvi donator bila je njegova majka, a drugi otac. Nažalost, oba pokušaja bila su neuspješna. Zadnji bubreg Klasnić je dobio od nepoznatog donora.

– Ne bih nikome, pa ni najgorem čovjeku, poželio da se dogodi ovo što se meni dogodilo. Teško je bilo, ali imao sam pozitivu u sebi, želju da se vratim nogometu i da pokažem ljudima koji su mislili negativno u vezi sa mnom. I doktorima koji nisu htjeli da igram dalje nogomet, da pokažem i njima da se mogu vratiti, a to sam napravio – izjavio je Klasnić za HRT televiziju.

Problemi su se mogli izbjeći, ali za njegovo stanje krivi su liječnici njegova bivšeg kluba Werdera koji su ga godinama krivo liječili. Nogometaš je tada tužio klub i u prosincu 2020. godine određeno je kako mu mora biti isplaćeno četiri milijuna eura. Unatoč teškim zdravstvenim problemima, Klasnić se nije predavao. Vratio se profesionalnom nogometu i igrao je za Nantes, Bolton i Mainz. Nakon treće transplantacije bubrega kada se činilo da je najgore iza njega, Klasnić se suočio s novim, teškim izazovom. Napao ga je opasan virus.

Zbog velikih problema sa zdravljem oslabio mu je i organizam, zbog čega je ovaj nogometaš, koji je u mirovini od 2013., pokupio virus. Zbog toga je ostao bez kose i svih dlaka na tijelu. U tim ga je trenucima bilo teško i prepoznati.

- Mogu reći, iako je danas hladno, osjećam se odlično zdrav sam i to je najbitnije. Kosa je otpala, imao sam neki virus, nema veze s bubregom, cijelo tijelo nema više kose, ali polako se vraća - rekao je tada Klasnić koji se danas bavi menadžerstvom, odnosno otkrivanjem mladih talenata.

– Radim kao menadžer, snašao sam se u tome. Ma ja vam se uvijek snađem, pa tako i u tom poslu. Imam nekoliko svojih hrvatskih igrača, ali su hrvatski klubovi jako komplicirani, uvijek hoće više novca od onoga koliko igrač objektivno vrijedi. No, bit će to sve dobro – rekao je Klasnić nakon što je prošao sve životne nedaće. Navijačima hrvatske reprezentacije ostao je u lijepom sjećanju kao igrač koji uvijek daje sve od sebe.