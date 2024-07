Olmu je susret s žrtvama Domovinskog rata promijenio život, a Hrvatska mu je drugi dom

Španjolski nogometaš i bivši dinamovac Dani Olmo ostvario je transfer karijere i potpisao za Barcelonu. Proteklih je godina pokazivao kako pripada vrhu europskog nogometa, a još je jedna potvrda njegove kvalitete stigla tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj kada je bio jedan od ključnih aktera u osvajanju četvrtog naslova prvaka Starog kontinenta. Rođeni Katalonac sada se vraća u klub iz kojeg je potekao.

Koliko je dobro poznat sunarodnjacima, toliko ga znaju i hrvatski navijači. Tijekom svojih pet godina provedenih u Maksimiru zaljubio se u Hrvatsku, a upoznao se i s njenom povijesti. Uz svoje humanitarne aktivnosti i nastojanja da pomaže ljudima, prikupio je simpatije brojnih obožavatelja i rado je viđeno lice u svojoj "drugoj domovini" koju često posjećuje. "Dok sam igrao za Dinamo zvali su me Olmić. Većina hrvatskih prezimena završava na ić", rekao je jednom prilikom Olmo.

U Kataloniji je zajedno s obitelji pokrenuo kamp za pomoć djeci oboljeloj od raka. Prošlog je ljeta podržao futsal turnir za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju. Već je četiri godine član udruge Common Goal čiji članovi odvajaju jedan posto plaće u humanitarne svrhe. Poznati sportski dnevnik Sport mu je pretprošle godine zbog raznih humanitarnih djelatnosti dao posebno priznanje.

"Moji roditelji i obitelj usadili su mi neke vrijednosti od malena, cijeniti ono što imam. Kao nogometaš osjećam da imam i društvenu odgovornost pomoći ljudima u potrebi, djeci koja boluju od raka. Želim dati dio sebe", rekao je Olmo koji je uključen i u rad udruge za pomoć potrebitima u Hrvatskoj.

"Nogomet može pomoći ljudima na mnogo načina, mi kao nogometaši jako smo utjecajni iako to ponekad ne vidimo niti razmišljamo o tome. Preuzimanjem samo malo odgovornosti pomažete velikom broju ljudi, to sam želio učiniti u Hrvatskoj", kazao je Olmo u dokumentarcu DAZN-a "Come On Futbol" posvećenom djelovanju udruge Common Goal. Otkrio je i jedan detalj iz svoga vremena u Hrvatskoj koji ga je dirnuo: "Jedna od stvari koja me najviše obilježila je susret s ljudima koji su bili u ratu, koji su to doživjeli na vlastitoj koži. Vidjeti bivše nogometaše koji su dolazili kod nas u posjet, koje je rat obilježio. Nekima je falila noga ili ruka, govorim o legendama kluba..."

Dvije i pol godine nakon što je otišao u Njemačku posjetio je Slavonski Brod u sklopu humanitarne inicijative Cross Cultures kojem je cilj promovirati toleranciju, dijalog i jednakost spolova kroz različite sportske sadržaje i druženja. U sklopu događanja družio se s djecom iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, a o svojem je iskustvu rekao: "Povratak u Hrvatsku za ovu priliku bio je jako lijep. Bili su presretni što me vide iako sam i ja poput njih. Nogomet mi je sve i pratio me kroz život i ono što sam prolazio s tatom i bratom. Prva moja uspomena je s loptom. Hrvatska je moj dom, tu sam živio gotovo šest godina i jako sam vezan uz nju. Brutalno i nevjerojatno! U nogometu nije važno kako se zoveš. Kamo god išao, ljudi ga vole."

"Hrvatima je nogomet poput religije. Debitirao sam za prvu momčad na memorijalu u Vukovaru kao jako mlad, sa 16 godina. Tek sam bio stigao i nisam znao što se sve događalo u ratu i sve to. Kad su mi ispričali, zainteresirao sam se za to. Neki gradovi i mjesta još su nažalost pod utjecajem toga rata koji se dogodio prije 30 godina. To je imalo utjecaja i na mene i zato sam se htio pridružiti Common Goalu i pomoći mu. Surađujemo dugo, kroz sport želim spojiti obitelji koje su izgubile skoro sve", rekao je Olmo i zaključio:

"Nije to samo zbog ljudi, nego i zbog onoga što može prenijeti u sportu i životu. Vrijednosti koje mi kao nogometaši možemo prenijeti, to je jedinstveno. Puno djece gleda nas kao uzore i zato nam je dužnost da budemo dobri na terenu i izvan njega."

