SUKOB U STOLCU

Masovna tučnjava u BiH: Hrvati nacrtali mural posvećen Vukovaru, netko ga zalio crnom bojom

Policijske patrole u mjestu Knešpolje, neposredno prije ulaska u Široki Brijeg
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.03.2026.
u 08:55

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba. U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke. Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.

Na drugom pak kružnom toku bošnjački mladići postavili su u nedjelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku: "Ovo biti neće zemlja dušmanska." Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba. U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje. Ovaj grad na jugu Hercegovine često je poprište međunacionalnih sukoba.

FOTO Prva dama Slovenije je bivša misica i influencerica: Od supruga je mlađa 19 godina
DE
Delumbija
09:23 23.03.2026.

Kako kaže stara narodna, poturica gori od Turčina.

MO
MoneX
09:23 23.03.2026.

Hrvati su doslovce spasili Muslimane od sigurne propasti, a ovi im ovako uzvraćaju.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:27 23.03.2026.

To se zove suživot sa muslimanima. Ako te među njima ima oni oće da te nema. Tako da tamo gdje su u većini muslimani ostaju samo muslimani. Na cijelome svijetu je tako.

Ne propustite

