Đoković postao tenisač s najvećom zaradom u povijesti, svota je vrtoglava!

Novak Đoković pobijedio je Argentinca Juana Martina del Potra sa 6-3, 7-6 (4), 6-3 i osvojio US Open. Srbijanski tenisač do slavlja je došao nakon tri sata i 15 minuta igre, a to mu je bio 14. Grand Slam naslov u karijeri.

Nole je tim trijumfom postao bogatiji za čak 3 milijuna i 800 tisuća dolara, što ga je dovelo do prvog mjesta po zaradi u karijeri.

Đoković je sada igrač s najvećom zaradom u karijeri, a prestigao je Rogera Federera koji je to držao do sinoć. Ako se gleda zarada isključivo od teniskih turnira, Đoković je zaradio vrtoglavih 119 milijuna dolara, dok je švicarski tenisač na nešto manje od 118 milijuna dolara.

Iako Federer ima šest Grand slam naslova i 28 turnira više od Noleta, zaradio je manje, za što postoji i sasvim logično objašnjenje.

– Federer već 20 godina osvaja turnire, ali Đokovićev vrhunac stigao je nedavno, u trenucima kad su nagradni fondovi znatno veći, objasnio je urednik Forbesa Kurt Badenhausen.

A koliko su fondovi veći, dovoljno govori i podatak da je Pete Sampras, osvajač 14 Grand Slam turnira, u karijeri zaradio "samo" 43 milijuna dolara... Kad su u pitanju hrvatski tenisači, najbolje stoji Marin Čilić koji je zaradio 25 milijuna dolara.