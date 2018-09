Nevjerojatne scene u finalu: Serena Williams podijelila, ali i šokirala tenisku javnost

Naomi Osaka pobjednica je US Opena. Japanska tenisačica je u finalu posljednjeg Grand Slama sezone pobijedila Amerikanku Serenu Williams sa 6:2, 6:4.

Serena je tako ostala na 23 osvojena Grand Slama, jedan manje od Australke Margaret Court, a za 18 dana napunit će 37 godina. Američka tenisačica posljednji naslov osvojila je lani u Melbourneu nakon čega je uzela pauzu zbog rođenja kćerke.

A finale u New Yorku obilježila je svađa između Serene Williams i suca Alberta Ramosa. Amerikanka je suca nazvala lopovom, kažnjena je gubitkom gema koji je na kraju koštao naslova. Izgubila je gem i meč.

I love what Serena did right here! A mom, a queen, a COMPETITOR, and the greatest tennis player ever 🎾🐐 tell em @serenawilliams !!! pic.twitter.com/QEMDCBnyvh

Početkom drugog seta Serena je vodila 1:0. Osaka je servirala u drugom gemu i u jednom trenutku sudac je upozorio Serenu za 'coaching', Serenin trener Patrick Mouratoglou nešto je pokazivao i imao uzdignute palčeve.

Sudac je to protumačio da je trener pokazivao Sereni šifrirane savjete. Amerikanka je u sljedećem gemu napravila dvostruku pogrešku na 'break' loptu te je od bijesa razbila reket. Dobila je još jednu opomenu te joj je oduzet poen. Serena se više nije mogla smiriti te je krenula na suca.

- Recite da ste mi ukrali poen, recite to! Ispričajte mi se! Vi ste obični lopov! - bjesnila je Serena koja je ostala bez gema i jednog naslova.

- Borim se za žensku ravnopravnost. Nastavit ću se boriti da imam jednaka prava. Ni Cornet nije zaslužila kaznu kada je skinula majicu. Ovo je nevjerojatno - poručila je Amerikanka.

No pokazalo se da je sudac imao pravo kada je na početku drugog seta upozorio Serenu. Njezin trener Mouratoglou priznao je kako je davao signale svojoj tenisačici.

- Iskreno, bio je to 'coaching', ali ona uopće nije gledala prema meni i zato je smatrala da toga nije bilo. No, ja sam samo radio ono što radi svaki trener u svakom susretu. I Osakin trener je radio istu stvar. Vrijeme je da prekinemo s tim licemjerjem. Isti je sudac sudio nekoliko Nadalovih finala i njegov ujak Toni to radi nakon svakog poena i nikad nije dobio upozorenje - izjavio je Patrick Mouratoglou za ESPN.

‘You are attacking my character and you owe me an apology. You are a liar. You will never umpire on a court of mine as long as you live. Give me my apology. You stole a point from me and you’re thief too.’ - Serena Williams

Code violation. Verbal abuse. Docked a game. #bbctennis