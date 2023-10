'Teško je prepoznati agendu i tko želi zlo reprezentaciji. Ali Europa ne misli da smo ustaše, uvjeravam vas'

Oko 700 navijača bit će uz hrvatsku reprezentaciju večeras u Cardiffu, u super-važnoj utakmici hrvatske reprezentacije u borbi za proboj na Europsko prvenstvo iduće godine. Nakon podbačaja u Turskoj, Dalićeva Hrvatska nikad nije bila u ovakvoj situaciji, očekuje se da će izbornik povući niz poteza i izmjena u prvom sastavu, a do svlačionice se probijaju i vijesti o uhićenim osobama zbog ustaških povika na osječkoj utakmici te sve češće priče o sabotaži reprezentacije, koje spremno komentira i izbornik još otkako se na tribinama u Rijeci pojavila zastava sa spornim ustaškim znakovljem.

Zato večerašnja utakmica nema samo rezultatski značaj, Uefa i njezini promatrači pozorno će pratiti tribine s hrvatskim navijačima, dok jutros u Hrvatskoj traje akcija privođenja osoba u Osijeku i Vinkovcima, a koje se dovode u vezu s uzvikivanje, ustaških povika s tribine u Osijeku.

Hrvatski navijači okupljaju se na ulicama Cardiffa, odakle se javlja i naš reporter Tomislav Dasović. Razgovarao je s Marijom Galinovićem, bivšim reprezentativcem Hrvatske i osječkim vratarom koji danas radi u Cardiffu i uvjerava da jedan poraz, od Turske u Osijeku, nije nikakva tragedija za reprezentaciju poput Dalićeve.

'Nismo ustaše'

'Prodano je 800 ulaznica od 1800 koliko je bilo dostupno, ne očekuje se da će biti interesa za ostale, ali i ovo je velika podrška Hrvatskoj. U Cardiffu je sve u redu, ne očekujemo nikakve nerede, sjetite se slika s prošlog gostovanja kada smo s njihovim navijačima igrali nogomet na ulici, navijači nisu problem', govori za Večernji list član izvršnog odbora službene navijačke udruge Mi Hrvati Tomislav Mileis.

Na utakmici je večeras 200-tinjak njihovih članova, a Miles ističe da su u navijačkim krugovima u Europi navijači Hrvatske većinom dobrodošli. O posljednjim događajima na tribini i uhićenjima zbog ustaških povika na tribinama u Osijeku protiv Turske, Miles nam je kazao:

- Loše je sve što čini štetu reprezentaciji koja je kroz brendiranje dovela Hrvatsku do globalne slave, u žiži smo i nas se uvijek komentira. Važno je da mi koji se bavimo sportskom diplomacijom u krugovima Fife i Uefe, objašnjavamo kontekst i to neumorno radimo prema svim europskim asocijacijama koje imaju veze s Fifom i Uefom, strukturama koje izriču kazne, kako bismo objasnili ono što jest istina', pojašnjava Mileis dio birokratskog biznisa koji se vodi oko navijača u Europi, no u Hrvatskoj kreće šizofrenija prije izbora, tada su navijačke skupine posebno ranjive i na meti.

- Uvjeravam vas da se o hrvatskim navijačima u krugovima Uefe ne govori kao ustašama, a stvar je policije i pravosuđa da se obračuna s problemima i uspostavi situaciju gdje se svi drže zakona. U tom smislu pozdravljam svaku akciju policije koja će spriječiti štetu hrvatskim navijačima i momčadi.

Sabotaže ustaškim amblemima

Hrvatski izbornik otvoreno govori da se reprezentaciju sabotira ustaškim amblemima po stadionima te da to čine ljudi koji 'prije nisu bili ni na utakmici reprezentacije'. Što o tome misli navijački sektor reprezentacije u kojem je također mnogo klanova?

'Naši navijači dolaze iz Hrvatske, ali i masovno iz dijaspore i to su neki od naših najvjernijih ljudi, 200-tinjak njih je sad u Cardiffu, ljudi koji nikad u životu problem nisu napravili. Ovaj put jako je teško prepoznati agendu, zaista ne znam tko je taj koji bi sabotirao ovu reprezentaciju Hrvatske', kaže Mileis.

Superizborna je godina i godina Eura, jesu li tu mogući uleti na tribine raznih skupina?

- Moguće je uvijek, ali mi se prije svega u Uefinim krugovima moramo brinuti da se skine kolektivna krivnja i to činimo. Kad je Sepp Blatter osuđen zbog korupcije, nije pao cijeli kat', govori Mileis.