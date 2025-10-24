Švedske naslovnice vrište o krađi i nepravdi protiv Dinama: Bijesni su zbog ključnog trenutka

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade. Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade. Dinamo je veći dio susreta dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

Švedski medij smatraju kako je mladi Varela zabio pogodak iz nedozvoljene situacije, iako se nakon VAR provjere pokazalo da je sve u redu.

Naslovnice švedskih portala tako su preplavljene osjećajem nepravde i krađe. Ugledni medij Expressen donosi naslov: "Oskaru Lewickom ukrali ulogu heroja". U tekstu navode kako je Lewicki, strijelac vodećeg gola za Malmö i njegovog prvog nakon šest godina, trebao biti junak večeri, ali mu je ta uloga oduzeta u posljednjim sekundama.

Portal Fotbollskanalen piše: "Malmö ostao bez pobjede u sudačkoj nadoknadi", dodavši kako je asistent kod Dinamovog gola, Mounsef Bakrar, bio "naizgled u čistom zaleđu, ali je pogodak priznat". Slično mišljenje prevladava na portalu javne televizije SVT, gdje se ističe da je Malmö "kasno ispustio pobjedu poslije dvojbene situacije".