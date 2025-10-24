Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEZADOVOLJSTVO

Švedske naslovnice vrište o krađi i nepravdi protiv Dinama: Bijesni su zbog ključnog trenutka

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.10.2025.
u 08:30

Švedski medij smatraju kako je mladi Varela zabio pogodak iz nedozvoljene situacije, iako se nakon VAR provjere pokazalo da je sve u redu.

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade. Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade. Dinamo je veći dio susreta dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

Švedski medij smatraju kako je mladi Varela zabio pogodak iz nedozvoljene situacije, iako se nakon VAR provjere pokazalo da je sve u redu.

Naslovnice švedskih portala tako su preplavljene osjećajem nepravde i krađe. Ugledni medij Expressen donosi naslov: "Oskaru Lewickom ukrali ulogu heroja". U tekstu navode kako je Lewicki, strijelac vodećeg gola za Malmö i njegovog prvog nakon šest godina, trebao biti junak večeri, ali mu je ta uloga oduzeta u posljednjim sekundama.

Portal Fotbollskanalen piše: "Malmö ostao bez pobjede u sudačkoj nadoknadi", dodavši kako je asistent kod Dinamovog gola, Mounsef Bakrar, bio "naizgled u čistom zaleđu, ali je pogodak priznat". Slično mišljenje prevladava na portalu javne televizije SVT, gdje se ističe da je Malmö "kasno ispustio pobjedu poslije dvojbene situacije".

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Ključne riječi
Europska liga malmo Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja