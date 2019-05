'Odreketarila' svoje: Lijepoj Helen u 22. godini izrekli doživotnu

В процессе смены ракеток🤪Нашла подходящую для себя модель 💪😂🎾 Yonex это навсегда one love ❤️🙏 . . . Кто ещё не подписан сюда?👇🏻@ploskina_tennis_school

A post shared by Helen Ploskina-Gamanyuk (@little_boss5) on Jan 27, 2019 at 4:46am PST