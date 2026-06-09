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BRAZILAC U AKCIJI

Odlučeno je: Evo tko će suditi utakmicu otvaranja Svjetskog prvenstva

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Paris St Germain v Inter Miami CF
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
09.06.2026.
u 16:00

Budući da će na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija Fifa je okupila rekordan broj sudac

Brazilski sudac Wilton Sampaio ​dijelit će pravdu na utakmici između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju, kojom se u četvrtak otvara Svjetsko nogometno prvenstvo.

Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Bruno Pires i Bruno Boschilia. Sampaio je sudio na SP ⁠2022. u Katru, a bio je dio VAR tima koji je prvi puta uveden na SP 2018. u Rusiji. 

Budući da će na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija Fifa je okupila rekordan broj sudaca. Na turniru će suditi 52 glavna suca i 88 pomoćnika. Među njima neće biti somalijskog suca Omara Artana, kojemu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države. 
Ključne riječi
sudac svjetsko prvenstvo SP 2026.

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