Odlične vijesti za Hrvatsku: WRC Croatia Rally potvrđen i za 2022.!

Nakon što je Hrvatska sjajno organizirala prvu WRC utrku na svom tlu, istu čast imat će i sljedeće sezone.

Naime, WRC Croatia Rally ponovno je uvršten u kalendar Svjetskog prvenstva u reliju. Bit će to treća stanica i ponovno će se voziti u okolici Zagreba, i to od 21. do 24. travnja 2022. godine.

– Hrvatski asfalt ostaje u kalendaru u proširenom rasporedu. Ova srednjoeuropska zemlja u travnju je bila domaćin nadaleko hvaljenog debija – poručuju iz WRC-a.

Prisjetimo se da je sedmerostruki svjetski prvak Sebastien Ogier sa suvozačem Julienom Ingrassijem pobijedio u prvom izdanju WRC-a u Hrvatskoj.

Dolazak ovog natjecanja u Lijepu Našu odlična je vijest za sve ljubitelje automobilizma u regiji. To je jedno od najpopularnijih i najpraćenijih natjecanja na svijetu. U posljednjih osam godina WRC bilježi velik rast popularnosti.