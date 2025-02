Odbojkaški reprezentativac Hrvatske Tino Hanžić: Užitak je bio trenirati s legendom ovog sporta

Odbojkaški reprezentativac Hrvatske, Tino Hanžić, 24-godišnjak, 198 cm visok primač-pucač, ove sezone igra već u svom sedmom inozemnom klubu. Naime, do sada je promijenio svake sezone klub, igrajući u Italiji, Belgiji i Francuskoj, gdje je trenutačno član momčadi Poitiersa.

Ali, svaki puta je bila stepenica više, zar ne?

- Definitivno, svake sam godine napredovao, od Nice koja mi je bila prvi inozemni klub, sa 17. godina, iako još zapravo nisam našao klub u kojem bi bio potpuno zadovoljan. Uvijek nešto nedostaje, ili minutaža, ili nije baš zadovoljavajući ugovor, ili… Zato i potpisujem na jednu sezonu, jer tražim što bolju sredinu za mene. Ali, ne žalim se, puno sam naučio u to vrijeme, a i nekako mi je uvijek bilo važno igrati u klubu koji se natječe u Ligi prvaka, biti u nekoj od najjačih europskih liga.

Poitiers je jedan od najpoznatijih francuskih klubova, a vi ste još k tome imali priliku dijeliti svlačionicu s jednim od najboljih njihovih odbojkaša, legendarnim Earvinom Ngapethom.

- Baš je legenda, sjajan igrač i sjajan čovjek. Užitak je bio trenirati s njim do polusezone, jer je u drugom dijelu potpisao za Fenerbahče. On je čovjek koji je promijenio sport, on ne igra odbojku, on se igra odbojke. Sama pozitiva. Iako nisam puno igrao dok je on bio tu, bilo mi je pravo zadovoljstvo gledati ga i upijati sve što radi.

Poitiers je trenutačno petoplasirana momčad u Francuskoj, koliko ste zadovoljni tamo?

- U prvom dijelu sezone bila je na neki način hiperprodukcija igrača, došli su pomalo neočekivano neki, pa je bila gužva na mnogim pozicijama, a i malo nezadovoljstva kod ostatka momčadi. Ali, sada u drugom dijelu su otišli neki igrači i sada je lakše. Ja sam osobno vrlo zadovoljan, igram dosta u drugom dijelu, vratio sam se u formu nakon nekih sitnijih ozljeda koje su me ipak malo usporile. No, sada je sve ok, peti smo, još je pet susreta do kraja ligaškog dijela, i onda ide play off. Klupski je cilj bio ulazak u play off, a ovdje u Francuskoj to onda znači da se svašta može dogoditi do kraja, jer tu svatko svakoga može pobijediti.

Sigurno jednim okom pratite i domaća zbivanja. Novi je izbornik, jeste li već bili u kontaktu?

- Nismo još, ali budemo uskoro, ovih dana. Iznenadilo me to, kao i neke moje reprezentativne suigrače s kojima sam često u kontaktu, poput mog dobrog cimera Nikačevića, ili Bakonjija. Što reći? Ratka Perisa znamo svi dobro, mislim da je pravi čovjek za tu poziciju. Zapravo, jedino što mogu kao igrač reći je da se silno veselim ljetu i ponovnom okupljanju reprezentacije. Činjenica je da smo lani dosta toga zeznuli što se tiče kvalifikacija za EP, ostali bez SP-a, ali zato sada moramo popraviti dojam. Ne znam točno koji su planovi reprezentacije, ali znam da svi želimo maksimalnim pobjedama okončati kvalifikacije za Europsko prvenstvo, i pokazati se u što boljem izdanju u Zlatnoj europskoj ligi. Ja sam već spreman i motiviran – zaključio je Hadžić.