Odbojkaši Mladosti izborili završni turnir MEVZA lige

Odbojkaši zagrebačke Mladosti 3-1 (25-20, 25-16, 23-25, 25-10) pobjedom protiv slovenskog Merkur Maribora u posljednjem, 18. kolu Srednjoeuropske MEVZA lige izborili su plasman na završni turnir toga natjcanja koji će se održati u Bleiburgu.

Mladostaši su ovom pobjedom skočili na treću poziciju, istisnuvši s nje Calcit Kamnik koji je posljednjim kiksom u Bratislavi sam sebi očito presudio.

Susret koji je trajao sat i 27 minuta domaćin je stalno imao pod kontrolom, od prvog seta kada su ozbiljnije poveli sa 14-10, pa i 18-11, za mirnih na kraju 25-20. U drugom setu još izraženija dominacija mladostaša, 8-5, 12-7, 16-9 i 19-11, za na kraju visokih 25-16 i 2-0 u setovima. No, morali su i Mariborčani nešto uzeti, momčad je to koja nastupa u Ligi prvaka i već je odavno izborila Final Four MEVZA lige. Nakon početnog laganog vodstva domaćina gosti polako preuzimaju konce trećeg seta u svoje ruke. Vodili su 12-9, 18-15 i 20-17, nikada više od tri poena, ali dovoljno da domaćina natjeraju na riskantniju igru i veći broj pogrešaka. Nakon 23-23 gosti uzimaju dva poena zaredom za smanjenje vodstva Mladosti na 2-1. No, bio je to samo mali predah, jer u četvrtom setu ponovno kreće domaći uragan, 10-4, 16-10, te od 18-10 do 25-10, bez gostujućeg poena za konačnih 3-1 u setovima.

Boris Buša, korektor Mladosti, bio je najučinkovitiji sa 25 poena, srednji blokeri Kruno Nikačević 14 i Tihomir Gajić 10 dodali su svoju kvotu, a primači pucači Ivan Zeljković i Silva Franca svaki sa po 12 poena učinili susret do te mjere nezgodnim za goste da zapravo nisu znali odakle im prijeti opasnost.

"Čestitam mojim igračima na ovoj iznimno važnoj pobjedi kojom smo izborili završni turnir MEVZA lige. To je bio najvažniji cilj danas, i to smo ostvarili", rekao je trener Mladosti Radovan Gačić, a kapetan Kruno Nikačević dodao je:

"Ova utakmica bila je vjerojatno najteža u regularnom dijelu MEVZA lige, jer smo protiv jakog Maribora trebali pobjedu od 3-0 ili 3-1 kako bi se plasirali na Final Four. Trebalo je smoći snage, motivirati se i biti koncentriran tijekom cijele utakmice kako bi krajnji ishod bio u našu korist. Na kraju smo utakmicu produžili za jedan set, no ništa nije promijenilo na stvari i jako smo sretni zbog pobjede. Sada nas idući tjedan čeka završni turnir u Bleiburgu, a tamo je sve moguće, to su dvije utakmice u kojima imamo što pokazati i jurišamo na prvo mjesto".