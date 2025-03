Od čega će Dinamo živjeti ako ne bude prvi i ne uđe u Ligu prvaka? Dovođenje Cannavara nije bilo logično

Sjećate li se hita '365' u izvedbi Saša, Tina i Kedže? Pjesma i danas tu i tamo zaživi, ali sjetili smo je se zato što je prošlo godinu dana od kako su u Dinamu bili demokratski izbori. I možda je vrijeme za podvući crtu pod taj mandat nove maksimirske vlasti.

Dakle, plavi su se nakon debele krize u prošloj natjecateljskoj sezoni uspjeli izvući iz gliba, u javnosti su nekoliko puta plavi smjenjivali trenera Sergeja Jakirovića, ali čelnici kluba stali su iza njega, i isplatilo im se, ostavili su ga i na kraju im je donio naslov prvaka i osvojio kup, u plavom jurišu pokorio je svoje suparnike, slavio nad njima u najvažnijim utakmicama. Potom je protiv Qarabaga s dvije pobjede ušao u novi format Lige prvaka.

I sve je izgledalo više-manje dobro, ali onda je stigao taj debakl od Bayerna, Jakirović 2:9 od Bayerna nije preživio. OK, to mu je veliki krimen i dolazak Nenada Bjelice bio je logično rješenje. Kao što nije bilo logično da ga se ubrzo smijeni i dovede Fabia Cannavara, nekoć sjajnog igrača, ali i nedokazanog trenera.

I Dinamo danas pati u našoj ligi, nije krenuo u juriš kao prošle sezone kad je završio s europskim utakmicama iako smo to svi očekivali i u ovoj sezoni, pogotovu jer plavi imaju najbolji roster igrača. Istina, imaju i ozljede nositelja igre i to je objektivna okolnost zbog kojeg plavi pate, ali je isto tako i dosta subjektivnih grešaka koje su napravljene u Maksimirskoj 128. I zato danas Dinamo ima sedam bodova manje od Rijeke, zato je sretan što na kraju nije ponovno izgubio od Hajduka i u trećem međusobnom srazu u ovom prvenstvu.



Godinu dana novog klupskog vodstva zasad je nerealno ocjenjivati, jer to što je Dinamo u prošloj sezoni sve nadoknadio i uzeo duplu krunu dobrim je dijelom zasluga bivšeg vodstva, a novom ide u prilog to što su ostali mirni i nisu dirali svlačionicu. No, u novoj sezoni su opako loši, imaju već trećeg trenera u sezoni, dali su otkaz sportskom direktoru čije su poteze potpisivali, a sad su na trećem mjestu HNL-a, ispali su iz kupa i morali bi se zapitati što će biti sutra. Od čega će živjeti u sljedećoj sezoni ako ne budu prvaci i ne uđu u Ligu prvaka?



Za tih godinu dana zasad zaslužuju ocjenu 'minus 3', ali prije svega zbog prošle sezone kada su najbolje poteze vukli jer se nisu 'petljali' u sportski sektor, da gledamo samo ovu sezonu, teško bi dobili prolaznu ocjenu.