Obožava Modrića, a sada je postao unikat među najvećim trenerima

Pobjedom od 4-0 protiv Espanyola i četiri kola prije kraja prvenstva, nogometaši madridskog Reala osigurali su novi naslov prvaka Španjolske, a rekorder je postao i njihov trener Carlo Ancelotti.

Real je osvojio 35. titulu prvaka u bogatoj povijesti, a talijanski strateg je postao prvi trener u nogometnoj povijesti koji je postao prvak u svih pet najjačih europskih liga.

Ranije je 62-godišnji Ancelotti proslavljao naslove prvaka s Milanom u Italiji, s Chelseajem u Engleskoj, PSG-om u Francuskoj i Bayernom u Njemačkoj, a sada je red došao i na španjolsku La Ligu.

No, Real u nastavku sezone čeka još jedno veliko iskušenje, a to je Liga prvaka. U srijedu igra uzvratnu utakmicu polufinala na svom Santiago Bernabeu protiv Manchester Cityja. Prva utakmica na Etihadu je završila slavljem Cityja od 4-3, no Ancelottijevi igrači i na tom polju traže odlazak do samog kraja i novog trofeja.

