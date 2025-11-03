Naši Portali
NAJMLAĐI IKAD

Objavljene najbolje momčadi prošle sezone: Yamal srušio rekord ljutog rivala

LaLiga - FC Barcelona v Elche
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
03.11.2025.
u 18:46

Posebno iznenađenje je izostanak zvijezda poput Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha i Raphinhe, koji se nisu našli među najboljih 11

Udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO objavilo je u ponedjeljak idealne ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji za 2025. godinu u kojoj nema hrvatskih predstavnika.

Više od 26.000 nogometaša i nogometašica iz 68 zemalja glasovalo je za najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

U "idealnih 11" najviše je igrača europskog prvaka "Paris Saint-Germaina" - Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele, kao i bivši igrač Gianluigi Donnarumma, koji je s Parižanima osvojio Ligu prvaka, a ovoga ljeta prešao u Manchester City.

S tek 18 godina, Barcelonin napadač Lamine Yamal postao je najmlađi igrač ikad izabran u momčlad godine, srušivši rekord Kyliana Mbappea iz 2018., kada je francuski napadač uvršten u ekipu sa 19 godina.

Posebno iznenađenje je izostanak zvijezda poput Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha i Raphinhe, koji se nisu našli među najboljih 11.

Na vratima je Gianluigi Donnarumma, u obrani su Virgil van Dijk, Achraf Hakimi i Nuno Mendes, u vezi su Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri i Vitinha, dok napad predvode Ousmane Dembele, Kylian Mbappe i Lamine Yamal.

U ženskoj konkurenciji najviše je engleskih igračica, čak šest.

Među njima je i Lucy Bronze koja je ispisala povijest upisavši rekordni osmi plasman u ekipu godine nadmašivši Francuskinju Wendie Renard, koja ima sedam nastupa.

Po prvi put u idealnih 11 pojavljuju se i dvije afričke igračice Barbra Banda (Zambija) i Ghizlane Chebbak (Maroko).

IDEALNIH 11 (MUŠKI):

Vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)

Obrana: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugal)

Vezni: Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska), Cole Palmer (Chelsea, Engleska), Pedri (Barcelona, ​​Španjolska), Vitinha (PSG, Portugal)

Napadači: Ousmane Dembele (PSG, Francuska), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska), Lamine Yamal (Barcelona, ​​Španjolska)

IDEALNIH 11 (ŽENE)

Vratarka: Hannah Hampton (Chelsea, Engleska)

Obrana: Ona Batlle (Barcelona, ​​Španjolska), Millie Bright (Chelsea, Engleska), Lucy Bronze (Chelsea, Engleska), Leah Williamson (Arsenal, Engleska)

Veza: Aitana Bonmati (Barcelona, ​​Španjolska), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, ​​Španjolska)

Napadačice: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Engleska), Alessia Russo (Arsenal, Engleska)

