Objavljena velika vijest o Luki Modriću, ovo je čekao cijeli svijet

Ono o čemu se govorilo tjednima dobilo je i potvrdu Fabrizia Romana, svjetskog insajdera za transfere. Luka Modrić uskoro će potpisati ugovor s Milanom.

"Luka Modrić potpisat će ugovor kao novi igrač AC Milana nakon Svjetskog klupskog prvenstva. Usmeni dogovor je postignut i zapečaćen, a liječnički pregledi slijede u srpnju", objavio je Romano.

O Modriću je govorio i Igli Tare, novi sportski direktor Rossonera:

– Pitao me hoćemo li biti konkurentni. Osvojio je šest Liga prvaka i odmah želi voditi momčad. To je važno zbog toga što će prenijeti na momčad u smislu mentaliteta, vodstva i profesionalnosti. To što je navijač Milana čini ovu priču još uzbudljivijom.

Modrić će tako napustiti Real nakon 13 godina tijekom kojih je postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba i prvi put u karijeri zaigrati u Serie A. Svi očekuju da će voditi Hrvatsku iduće ljeto na SP-u u SAD-u.