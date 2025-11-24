Obistinit će se riječi Damira Miškovića? Povijesni posao u najavi, jasno je što se sprema

Malo tko je očekivao takav ishod ove subote u Rijeci. Ma nitko nije mogao pretpostaviti da će Hajduk doživjeti povijesni debakl u 181. Jadranskom derbiju. Bila je to 57. pobjeda Rijeke u međusobnim službenim ogledima s Hajdukom. A povijest pamti uvjerljive izvedbe Riječana protiv majstora s mora, još od davne 1962., kada su ih s Kantride ispratili s četiri pogotka u mreži (4:0). Četiri pogotka zabila je i Skočićeva Rijeka 2006. godine na Poljudu, pa ona Dalićeva na Kantridi godinu dana poslije, a istih, glatkih 0:4 bilo je i 2019. godine u Jadranskom derbiju odigranom u Splitu. No nikada Rijeka nije bila ovako uvjerljiva kao u subotnjem srazu.

A zašto su Splićani s takvom lakoćom pometeni (0:5), ovih dana sigurno promišlja i Gonzalo Garcia. No Toni Fruk sigurno posebno uživa. Trostruki strijelac ispisao je povijest, zabio je u petoj, 22. i 32. minuti. Samo su još dvojica nogometaša Rijeke postizala hat-trick u jednoj utakmici protiv Hajduka u povijesti HNL-a. Andrej Kramarić uspio je u srpnju 2014. godine tri pogotka Hajduku (4:2) na Kantridi postići za minutu manje (10., 22. i 31. minuta).

Davor Vugrinec treći je igrač Rijeke koji je ostvario hat-trick protiv Hajduka, u travnju 2006. godine tri pogotka (31., 71. i 83. minuta) postigao je u pobjedi protiv Hajduka (4:0) na Poljudu. Zgodno je Fruk otkrio kako je svoj zadnji hat-trick postigao u Drugoj ligi za momčad Dubrava Tim Kabela. Osim toga, Fruk je dostigao Anasa Sharbinija na vrhu ljestvice riječkih strijelaca u Jadranskim derbijima. Anas i Toni postigli su po sedam pogodaka. Mijo Caktaš je s deset pogodaka još uvijek vodeći strijelac u Jadranskim derbijima kada se uzmu obzir obje momčadi.

Naravno, za svoju je subotnju izvedbu Toni Fruk nagrađen čistom desetkom. Zgodno zvuči detalj da je "desetku" Sofascorea zaradilo još samo pet igrača otkako postoji detaljna statistika na platformi, odnosno od sezone 2020./21. Pošlo je to za rukom Lovri Majeru, Miji Caktašu, Marinu Jakolišu, Josipu Drmiću i Nailu Omeroviću.

Sedam pogodaka ove je sezone postigao Fruk i trenutačno je najbolji strijelac lige. Za momčad Rijeke eksplozija hrvatskog reprezentativca dogodila se vjerojatno u najboljem mogućem trenutku, odnosno bilo je krajnje vrijeme da se Rijeka probudi. A skriveni potencijal ove momčadi rijetki su mogli detektirati, osim ako ne bi izdvojili Tonija Fruka. Ovaj ofenzivni veznjak bio je prošle sezone jedan od najboljih igrača Rijeke u pohodu na dvostruku krunu. Iako, u otvaranju sezone uklopio se u prosječnost izvedbe, vjerojatno djelomično frustriran činjenicom što se nije ostvario senzacionalno najavljivani transfer.

Govorio je Damir Mišković još prije godinu dana da će Frukova vrijednost biti identična onoj Martina Baturine, koji je, podsjetimo, u Como otišao u transferu od dvadesetak milijuna eura. U zadnjem je prijelaznom roku, barem prema kuloarskim pričama, smanjio cijenu na nekih 12 milijuna eura. No do transfera ipak nije došlo. Jasno je da Mišković računa s povijesnim transferom kada su u pitanju prodaje igrača iz Rijeke. U Fruku ima potencijal zbog kojeg zaista može računati na takvo što. Toni je u kadru A reprezentacije, po formi je trenutačno najbolji igrač lige. Naravno, pitanje je u kakvoj će formi nastaviti igrati njegova momčad, odnosno koliko brzo Rijeka može promijeniti omjere u domaćem prvenstvu.

– U pravom su trenutku pokazali da su pravi, kada nitko nije vjerovao. Fruk drži Rijeku na životu. Sada samo moraju dignuti glavu, svi su bili potonuli jer nisu krenuli kako se očekivalo. Vraćaju se, možda će sada u Europi biti zamor. No treba već u sljedećoj prvenstvenoj utakmici potvrditi rezultat protiv Hajduka. Rijeka, dakle, polako dolazi na svoje. Fruk može igrati na ozbiljnoj europskoj razini, pokazao je to i nastupima u reprezentaciji. Radnik je, brz, talentiran, zna postići pogodak, takvi se igrači traže. Prepreka samo mogu biti eventualna prevelika potraživanja, no ove zime već bi se mogao preseliti u neki europski klub. On odmah može u Ligu petice – kazao je Damir Milinović, koji je, među ostalim klubovima, igrao u Dinamu i Rijeci.