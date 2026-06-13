Amerikanci neće moći vidjeti Modrića i društvo kako šeću gradom

Hrvatska nogometna reprezentacija već se polako navikava na život u Alexandriji, mjestu svojega baznoga kampa za Svjetsko prvenstvo. Najveća je prilagodba, osim vremenske razlike, bila ona klimatska, posebice tijekom prvog dana treninga, kada su predgrađe Washingtona pogodile vrućine s nesnosnom sparinom. Međutim, već na idućim treninzima naši su reprezentativci to lakše podnijeli.
Lokalne novinare s ovog područja zanimalo je koje će sve znamenitosti vatreni posjetiti u Alexandriji i hoće li se prošetati ulicama grada, no iz Hrvatskog nogometnog Saveza stigla je jasna poruka da Amerikanci neće moći vidjeti Luku Modrića i društvo kako šeću gradom. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak poručio je da će vatreni biti na relaciji hotel – autobus – kamp i obrnuto te da naši reprezentativci ovamo nisu došli na izlet i razgledavanje, već na Svjetsko prvenstvo. To nam itekako govori o fokusu cijele reprezentacije, od igrača, preko članova stručnog stožera, pa do svih ostalih.Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade
Jedini događaj koje vatrene čeka do prvog dvoboja s Engleskom 17. lipnja u Dallasu današnji je događaj 'Croatia in the game', odnosno 'Hrvatska u igri', a organiziraju ga Hrvatska turistička zajednica te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Događanju će nazočiti ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, ali i brojni ugledni američki gosti, partneri i mediji. U okviru programa premijerno će biti prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich. Vatreni za ovaj događaj ne moraju nikamo izlaziti jer se održava u hotelu AKA u kojem odsjedaju.
Dakle, osim ovog kratkog događaja u petak navečer po lokalnom vremenu, Hrvatskoj je jedino na umu priprema utakmice s Engleskom.