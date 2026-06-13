Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FOKUS SAMO NA SP

Amerikanci neće moći vidjeti Modrića i društvo kako šeću gradom

storyeditor/2026-06-12/PXL_100626_153424032.jpg
Autor
Edi Džindo
13.06.2026.
u 07:00

Vatreni će biti na relaciji hotel – kamp, ne zanimaju ih nikakva razgledavanja

Hrvatska nogometna reprezentacija već se polako navikava na život u Alexandriji, mjestu svojega baznoga kampa za Svjetsko prvenstvo. Najveća je prilagodba, osim vremenske razlike, bila ona klimatska, posebice tijekom prvog dana treninga, kada su predgrađe Washingtona pogodile vrućine s nesnosnom sparinom. Međutim, već na idućim treninzima naši su reprezentativci to lakše podnijeli.

Lokalne novinare s ovog područja zanimalo je koje će sve znamenitosti vatreni posjetiti u Alexandriji i hoće li se prošetati ulicama grada, no iz Hrvatskog nogometnog Saveza stigla je jasna poruka da Amerikanci neće moći vidjeti Luku Modrića i društvo kako šeću gradom. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak poručio je da će vatreni biti na relaciji hotel – autobus – kamp i obrnuto te da naši reprezentativci ovamo nisu došli na izlet i razgledavanje, već na Svjetsko prvenstvo. To nam itekako govori o fokusu cijele reprezentacije, od igrača, preko članova stručnog stožera, pa do svih ostalih.

Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade

Jedini događaj koje vatrene čeka do prvog dvoboja s Engleskom 17. lipnja u Dallasu današnji je događaj 'Croatia in the game', odnosno 'Hrvatska u igri', a organiziraju ga Hrvatska turistička zajednica te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Događanju će nazočiti ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, ali i brojni ugledni američki gosti, partneri i mediji. U okviru programa premijerno će biti prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich. Vatreni za ovaj događaj ne moraju nikamo izlaziti jer se održava u hotelu AKA u kojem odsjedaju.

Dakle, osim ovog kratkog događaja u petak navečer po lokalnom vremenu, Hrvatskoj je jedino na umu priprema utakmice s Engleskom.
Ključne riječi
Luka Modrić SP 2026. Alexandria hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-06-11/PXL_100626_153424181.jpg
Video sadržaj
11
Topao i izrazito vlažan zrak

Vatreni 'umiru' na treninzima, vrućina i vlaga su nesnosne: Neke kolege požalili su se na vrtoglavicu i mučninu

Atmosfera je bila užarena, ali takvo je bilo i vrijeme. Iako je termometar pokazivao samo 26 Celzijevih stupnjeva, naš osjet je bio kao da je riječ o barem 40 stupnjeva, ako ne i 45. Kolege novinari, koji su nakon treninga jedan po jedan ulazili u medijski centar s izrazom šoka na licima, a neki su radeći ovaj posao prošli pola svijeta, rekli su da nikad ovakvo što u životu nisu doživjeli

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!