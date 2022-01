Reputacija mu je jako narušena,sada će Đokovića prezirati još više

Nedjelju, posljednji dan prije odluke australskog suda o tome hoće li Novaku Đokoviću dopustiti nastup na Australian Openu ili će ga protjerati iz zemlje, i jedna i druga strana (uvjetno rečeno: Đoković protiv australske vlade) iskoristile su da ponove svoje argumente, da pridobiju neutralne na svoju stranu, da praktički učine dodatni pritisak na sud kako bi donio za njih povoljnu odluku.

Pristaše Novaka Đokovića, uglavnom srpska dijaspora iz Melbournea i okolice, i jučer su se okupili ispred hotela Park koji služi kao pribježište za tražitelje azila i novi je Novakov dom, i odradili još jedan program potpore svom idolu. Okićeni srpskim zastavama, plesali su i pjevali himnu Srbije, "Marš na Drinu", "Kasno Marko stiže na Kosovo", "Kad sam bio mali" Baje Malog Knindže i slične domoljubne, ali i velikosrpske pjesme. U jednoj od tih Bajinih pjesama sadržan je i stih: "I kada su mene tjerali odande, pjevali su lijepa njihova, a ja Bože pravde." Došao je i pravoslavni svećenik koji je predvodio molitvu za Novaka, a pročitao mu je i poruku iz samostana Ostrog u Crnoj Gori.

Potom je okupljenima puštena i snimka Novakove poruke u kojoj prvi tenisač svijeta u svom stilu kaže:

– Meni je srce zatreperilo, nadam se i vama! Neka vam crkva bude spokojno mjesto gdje ćete uvijek pronalaziti mir, veselje i slobodu. I neka vam ona bude vodilja ka najčišćoj emociji u životu, a to je ljubav, jer će ljubav spasiti svijet.

Svećenici SPC-a organizirali su i masovno slanje e-mailova australskom premijeru i ministrima s predloženim tekstom ovakvog sadržaja:

– Dragi Scotte Morrisone, Australac sam i želim vam poručiti koliko mi se gadi kako ste vi i vaša vlada tretirali svjetskog broja jedan u tenisu, deveterostrukog osvajača Australian Opena. Tražim da odmah pustite Novaka Đokovića i prekinete ovaj politički obračun. Ako se ovaj debakl ne završi vrlo brzo, uzmite u obzir da na sljedećim izborima neću glasovati za vas.

Prosvjedi australskih Srba

Uzgred rečeno, Srba u Australiji ima, prema nekim procjenama, oko 200.000 (a Hrvata nešto više – oko 250.000).

S druge strane, australska je vlada – nakon što je objelodanila da Đoković medicinsko izuzeće traži na temelju preboljenja COVID-19 s potvrdom o tome od 16. prosinca – objavila i svoj odgovor na Novakovu žalbu, i to na punih 13 stranica. Dva detalja čine nam se znakovitim:

– Ne postoji jamstvo da strani državljanin može ući u Australiju. Postoje kriteriji po kojima mi to odobravamo i imamo svoje razloge da odbijemo izdavanje vize. Nitko nije osobi koja se žali zajamčio da će joj medicinsko izuzeće biti prihvaćeno – stoji u odgovoru, a u drugom je dijelu sadržana i neprikrivena prijetnja da će Novak morati otići, sve i da dobije spor na sudu.

– Ako sud donese odluku da se tražitelj vize pusti iz karantene na slobodu, mi ga ponovno možemo staviti u pritvor. Odluka suda da bude pušten na slobodu ne jamči da ga vlasti Commonwealtha neće privesti... u interesu javnog zdravlja.

Pa, iako se na trenutke činilo da preteže Novakova ili australska istina, omjer je kladiteljskim rječnikom rečeno uoči noćašnjeg izricanja presude bio prilično izjednačen. No, što se prvog tenisača svijeta tiče, kako god završi ovaj njegov slučaj istjerivanja pravde u Australiji (nije se pomirio s odlukom australskih vlasti u kojoj se kaže da "nije imao dokaze na temelju kojih bi dobio pravo da uđe u Australiju jer nije cijepljen"), njegova reputacija ozbiljno je i nepovratno narušena. Samo će još zagriženi antivakseri, na čije je čelo on na neki način ovim činom stao, stati na njegovu stranu s obrazloženjem "kakav virus – takva potvrda".

O tome je govorio i nogometni trener Siniša Mihajlović koji ističe:

– Po mom sudu, Novak je žrtva i nije glavni odgovorni za ovu zbrku. Besmisleno je da najbolji igrač svijeta bude zaključan u hotelu s onima koji čekaju na deportaciju. Svojim su postupcima australske vlasti od Novaka napravile antivakserskog heroja.

Svejedno, činjenica koja je izašla na vidjelo, da se Đokovićevo medicinsko izuzeće svelo na to da je 16. prosinca bio zaražen koronom, a da se sljedećih dana, i to čak bez maske, družio s djecom i dijelio im poklone te išao na razne prijeme i primao nagrade, baca ozbiljnu ljagu na prvog tenisača svijeta. On ni dosad nije bio posebno omiljen među zapadnjacima, posebno u anglosaksonskom svijetu, a sada će to biti još manje. Dijelom je to posljedica predrasuda i sumnjičavosti zapadnjaka prema Balkancima, ali za mnogo toga kriv je i sam Đoković zbog svog arogantnog ponašanja, urlanja za vrijeme mečeva, psovanja, ulaženja u sukobe s gledateljima... No ništa nije crno-bijelo, pa tako ni Novak.

Ili je lažov ili je neodgovoran

On je i dokazani humanitarac, pomogao je mnogima bez obzira na nacionalnost, nikoga ne mrzi, politički je korektan prema Hrvatima i ostalim narodima iz susjedstva. Samo se ne želi cijepiti...

I zato se na kraju ove sage postavlja ključno pitanje: je li Đoković lagao ili je "samo" bio neodgovoran? Odgovor očekujemo sljedećih dana. Ako nije bio zaražen, nego je samo dobio "potvrdu", onda i Srbija ima problem, vlasti susjedne države trebale bi istražiti kako je to bilo moguće. Jer netko je tu potvrdu Novaku izdao, sigurno je on i Jelena nisu ispisivali u kućnoj radinosti. Ako je pak bio zaražen i znao je za to, onda ga se može teretiti da je svjesno širio zarazu. U svakom slučaju, ovo Đokoviću zbilja nije trebalo.