SAD odlično otvorile Svjetsko prvenstvo, uvjerljivo slavile protiv Paragvaja

Sjedinjene Države nisu mogle poželjeti bolji početak Svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj sa 4-1 u susretu skupine D.

Amerikanci su sjajnom predstavom na SoFi stadionu u Los Angelesu, posebno u prvom poluvemenu kada su zabili tri gola, otvorili svoj nastup na SP

Sjedinjene Države su se tako pridružile Meksiku, koji je također startao pobjedom, dok je treći suorganizator Kanada ušla u turnir remijem.

Momčad koju vodi Argentinac Mauricio Pochettino sve je obavila u prvom poluvremenu postigavši tri gola, u nastavku je Paragvaj zaprijetio, no četvrti gol domaćina sve je razriješio.

Sjedinjene Države su postigle samo tri gola u četiri utakmice na Svjetskom prvenstvu u Kataru prije četiri godine, a nikada prije nisu postigle više od tri gola na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva.

Počelo je sjajno za domaćine, poveli su već u sedmoj minuti nakon autogola Damiana Bobadille. Weston McKennie je započeo akciju i pronašao Christiana Pulisica u kaznenom prostoru, prije nego što se lopta odbila od paragvajskog braniča Damiana Bobadille i završila u mreži.

Nakon pola sata igre već je bilo 2-0. Pulišić je probio stranu, vratio povratnu loptu do Baloguna koji je pogodio za 2-0. Isti je igrač u samoj završnici prvog dijela zabio i treći gol. Malik Tilmann je uputio odličnu loptu do napadača Monaca koji se riješio dvojice čuvara i pogodio u gornji desni kut za 3-0.

Time je postao prvi Amerikanac nakon 1930. godine koji je u prvom poluvremenu neke utakmice na SP-u zabio dva gola. Posljednjem je to uspjelo Bertrandu Patenaudeu koji je na prvom World Cupu u 3-0 pobjedi protiv Paragvaja zabio tri gola.

Pulišić, koji je sudjelovao u akcijama kod prva dva gola, ostao je u poluvremenu u svlačionici, nagađa se zbog ozljede.

U drugom dijelu domaćin je mirno držao prednost. Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricia, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Giovanni Reyna pogodivši u posljednjim trenucima za 4-1.

U drugom susretu iz ove skupine sutra se sastaju Australija i Turska. Drugo kolo je na rasporedu 19. lipnja, a sastaju se SAD - Australija, te Turska - Paragvaj.

SAD - PARAGVAJ 4-1

LOS ANGELES. Stadion SoFi - 70.492 gledatelja; Sudac: Makkelie (Niz);

Strijelci: 1-0 Bobadilla (7-ag), 2-0 Balogun (31), 3-0 Balogun (45+4), 3-1 Mauricio (73), 4-1 (Reyna 90+7);

Žuti kartoni: Adams / Caceres, Almiron, G. Gomez, Arce, Alonso

SAD: Freese - Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson - Tillman (od 82. Reyna), Adams - Dest (od 72. Weah), McKennie, Pulisic (od 46. Berhalter) - Balogun (od 72. Pepi)

PARAGVAJ: Gill - Caceres (od 79. Velazquez), Alonso, Alderete, G. Gomez - D. Gomez (od 79. Romero), Bobadilla (od 46. Mauricio), Cubas, Almiron (od 79. Sosa) - Sanabria (od 62. Arce), Enciso