Novo zlato za Norvežanku, drugo zlato za Fillona Mailleta, JT Boe bez odličja

Norveška biatlonka Marte Olsbu Roeiseland u svom je četvrtom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama došla do četvrtog odličja, a trećeg zlata uvjerljivom pobjedom u dohvatnoj utrci na 10 kilometara.

Olimpijska pobjednica u sprintu je još jednim sjajnim trkačkim i pucačkim nastupom ostvila konkurentice bez izgleda da joj budu prijetnja u borbi za treće zlato, a ukupno njezinu šestu olimpijsku medalju.

Trenutačno najbolja biatlonka svijeta je došla u utrku s pola minute prednosti pred Šveđankom Elvirom Oeberg, jedinom koja ju je u ovoj sezoni Svjetskog kupa uspjela pobijediti u dohvatnoj utrci, a onda ju je iz kilometra u kilometar samo povećavala. Roeiseland je na oba gađanja u ležećem stavu imala svih pet pogodaka, a jedini promašaj je imala na prvom gađanju u stojećem stavu te je do cilja došla za 34 minute i 46.9 sekundi.

Za razliku od nje, glavne konkurentice su uglavnom imale po tri promašaja, što im je donijelo tri kaznena kruga, odnosno dodatnih 450 metara trčanja po hladnim i snježnim uvjetima. Elvira Oeberg je uspjela obraniti svoje srebro iz sprinta, a za pobjednicom je zaostala za jednu minutu i 36.5 sekundi.

Dramatičan je bio boj za broncu, koju je uvjerjivo do posljednjeg kilometra držala Norvežanka Ingrid Tandrevold, a onda je doživjela fizički kolaps i jedva je došla do cilja, ali tek kao 14. u ukupnom redoslijedu. To je najbolje iskoristila njezina sunarodnjakinja Tiril Eckhoff i zlatu iz mješovite štafete dodala broncu, što joj je treće pojedinačno olimpijsko odličje, jer je dvaput bila treća i u utrci s masovnim startom, u Sočiju 2014. i u Pjongčangu 2018. Eckhoff je bila tek 11. u sprintu i u dohvatnu utrku je ušla s minutom i 16.1 sekundi zaostatka za Roeiseland, za kojom je na kraju ukupno zaostala za minutu i 48.7 sekundi.

Biatlonke do kraja olimpijskih natjecanja imaju još dvije utrke. U srijedu, 16. veljače, borit će se za odličja u štafeti 4 x 6 km, a u subotu, 19. veljače, na rasporedu je zadnja pojedinačna disciplina, utrka na 12,5 km s masovnim startom. uentin Fillon Maillet je na ZOI u Pekingu spremno uskočio u cipele legendarnog sunarodnjaka Martina Fourcadea i u četvrtom nastupu u Zhangjiakouu osvojio četvrto odličje, a drugo zlatnog sjaja, za što ponajviše može zahvaliti svom perfektnom pucačkom nastupu i pogođenih svih 20 meta u dohvatnoj utrci (12,5 km).

Vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa dokazao je i u teškim uvjetima koji su u nedjelju bili u Nacionalnom nordijskom centru u Zhangjiakouu da je u ovoj sezoni najspremniji biatlonac na svijetu. Ni hladnoća, ni vjetar nisu ga mogli zaustaviti na putu prema drugom pojedinačnom zlatu nakon što je osvojio naslov olimpijskog pobjednika i na dionici od 20 km.

U dohvatnoj utrci je vodstvo od pobjednika sprinta Johannesa Thingnesa Boea preuzeo nakon odlučujućeg, trećeg gađanja, a prvog od dva u stojećem stavu, gdje je Norvežanin imao i malo nesreće. Naime, u trenutku kad je kao prvi došao na gađanje, vjetar je pojačao i utjecao na to da je Boe čak triput promašio.

No, kad je na strelište stao Francuz, vjetar je utišao i omogućio mu gađanje u povoljnijim uvjetima. Nesretni Johannes Thingnes Boe je na drugom gađanju stojeći imao još dva promašaja te time ispao iz borbe za odličja. Na kraju je s ukupno sedam promašaja završio na odličnom petom mjestu.

Za slavlje u obitelji Boe pobrinuo se stariji brat Tarjei koji je nakon bronce u sprintu osvojio srebrno odličje zaostavši za pobjednikom 28.6 sekundi, nešto više od vremena potrebnog za jedan kazneni krug, koliko je morao trčati zbog promašaja na prvom gađanju. Norvežaninu je to treće zlato na ovim Igrama, a ukupno peto u karijeri, od čega je tri osvojio u štafetnim utrkama.

Skok od osam mjesta u odnosu na svoj plasman u sprintu napravio je Rus Eduard Latipov, koji je sa 11. mjesta došao do brončanog odličja sa zaostatkom od 35.3 sekunde za Fillon Mailletom. Latipov je svoje prvo odličje, također broncu, osvojio u mješovitoj štafeti.