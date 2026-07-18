Kapetan Furije pred najvećim izazovom: 'Ovo je utakmica života, nema mjesta strahu'

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez, poznat kao Rodri, izjavio je uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine da je pred njegovom momčadi "utakmica života" te poručio kako će ključ uspjeha biti hrabrost i pobjednički mentalitet.

"Rekao sam dečkima da moramo više željeti pobijediti nego se bojati poraza. To je duh s kojim moramo izaći na teren", rekao je Rodri u intervjuu za novine AS.

Vezni igrač, koji je prije mjesec dana navršio 30 godina, kazao je da Španjolska u finale ulazi mirno, ali svjesna težine izazova protiv aktualnog svjetskog prvaka.

"Znamo da nas čeka vrlo težak suparnik koji zna kako se osvajaju svjetska prvenstva. Ovo je utakmica naših života", istaknuo je.

Rodri je rekao da se nakon teške ozljede u Manchester Citiju i postupnog povratka u natjecateljski ritam sada nalazi u najboljoj formi ove sezone.

"Prije Svjetskog prvenstva rekao sam da mi treba još malo ritma. Sada se osjećam najbolje ove sezone", kazao je, dodajući da je oporavak bio pažljivo planiran kako bi bio potpuno spreman za završnicu turnira.

Ocijenio je kako je Španjolska postupno podizala razinu igre tijekom prvenstva.

"Nismo željeli pokazati sve karte od početka. Momčad je pokazala zrelost i najbolju verziju prikazala u nokaut-fazi", rekao je.

Govoreći o 19-godišnjem napadaču Lamineu Yamalu, Rodri je pohvalio njegov razvoj, ali i naglasio da još ima prostora za napredak.

"Na vrlo je visokoj razini. Posebno cijenim njegov doprinos bez lopte i žrtvu za momčad. Gol će doći, ali meni je važnije sve ono drugo što daje ekipi", rekao je.

O finalu protiv Argentine kazao je da očekuje drukčiju utakmicu od polufinala protiv Francuske.

"Argentina je kolektivna momčad koja voli posjed lopte, agresivna je i puna kvalitetnih igrača. Moramo pronaći način kako ih ugroziti svojim oružjima te odigrati potpunu utakmicu u napadu i obrani", rekao je.

Posebnu pozornost, dodao je, zahtijeva napadač Lionel Messi.

"Prvo ga treba držati što dalje od kaznenog prostora, a kada ga moramo čuvati, biti blizu i agresivan. No Argentina je puno više od Messija", rekao je Rodri, nazvavši argentinskog kapetana "najboljim nogometašem svih vremena".

Na pitanje o budućnosti u klubu odgovorio je da će se time baviti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva.

"Imam ugovor sa svojim klubom i to ću riješiti kada prvenstvo završi. Sada je sav fokus na finalu", rekao je.

Španjolskim navijačima uputio je poziv na zajedništvo.

"Neka budu uz nas kao tijekom cijelog prvenstva. Nogomet je nešto što ujedinjuje ljude i nadam se da će nas svi podržavati ispred ekrana", poručio je Rodri.

Susret Španjolske i Argentine je ujedno ogled prvaka Europe i Južne Amerike, koji se trebao igrati u Katru na proljeće, ali je bio otkazan zbog rata na Bliskom istoku.