Novi trener Rijeke otkrio planove za podizanje s dna: 'Trebamo taj profil igrača ako želimo pobjeđivati'

Rijeka: Trener HNK Rijeka Victor Sanchez i igrač Ante Majstorović najavili utakmicu protiv Lokomotive
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
11.09.2025.
u 18:31

"Najbitnije je bilo upoznati igrače na osobnoj razini. Analizom i gledanjem možete dobiti podatke o kvaliteti, tehnici, ali ne možete odvojiti osobnu stranu igrača i njegov karakter", rekao je Victor Sanchez

Nakon dvotjedne reprezentativne stanke vraća se HNL. U šestom kolu Rijeka će u subotu od 19:45 sati na Rujevici dočekati Lokomotivu. Bit će to i debitantski nastup novog trenera Victora Sancheza na klupi aktualnog hrvatskog prvaka. Radomir Đalović dobio je otkaz nakon remija s Hajdukom u prošlom kolu, a Sanchez, koji je posljednji posao imao u ljubljanskoj Olimpiji, preuzeo je Rijeku. Upravo je s Olimpijom prošle sezone izbacio Riječane iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu uvjerljivom pobjedom 5:0 te osvojio naslov slovenskog prvaka, no napustio je klub zbog nesuglasica oko novog ugovora.

Punim imenom Víctor Sánchez del Amo trenersku je karijeru započeo 2010. godine kao pomoćnik u Getafeu, a kasnije je radio i u Sevilli te Olympiacosu. Prvi samostalni posao dobio je 2015. u Deportivu La Coruñi, a nakon toga vodio je Betis, Malagu i Cartagenu.

Rijeka: Trener HNK Rijeka Victor Sanchez i igrač Ante Majstorović najavili utakmicu protiv Lokomotive
Na press-konferenciji uoči utakmice s Lokomotivom poručio je: "Ovo je za mene najljepši dan, dan utakmice koji uvijek čekamo. Moramo pristupiti utakmici s takvim emocijama, biti na najvišoj razini. Radujem se debiju i današnjem treningu s obzirom na to da ćemo danas prvi put svi biti na okupu. Bit ćemo spremni."

Govorio je i o prvom razdoblju privikavanja na novu sredinu: "Najbitnije je bilo upoznati igrače na osobnoj razini. Analizom i gledanjem možete dobiti podatke o kvaliteti, tehnici, ali ne možete odvojiti osobnu stranu igrača i njegov karakter, to morate osjetiti na terenu kada trenirate. Zato je za mene ovo bio važan period, da mi bolje upoznamo igrače, ali i da oni bolje upoznaju nas. Smatram da uvijek moramo napredovati, to je pobjednički mentalitet."

Odgovorio je i na pitanje o Niki Jankoviću: "Niko kao i mnogi drugi igrači u našoj ekipi nam daju mogućnost da ih koristimo na više pozicija. To je sjajno, naročito tijekom duge sezone u kojoj se igra u više natjecanja. Ambiciozni smo i želimo osvojiti svako natjecanje u kojem igramo, za to nam trebaju igrači koji pokrivaju više pozicija. Niko kao i mnogi drugi u našoj ekipi mogu pokazati vještinu na više pozicija, između linija, na krilu, kada napada postavljenu obranu... Volim imati takve igrače."

Uoči dvoboja oglasio se i stoper Ante Majstorović: "Jedva čekamo subotu i utakmicu. Nakon što smo imali puno utakmica u nizu, sada smo imali odmor i jedva čekamo utakmicu. Ova ekipa je osvojila duplu krunu zahvaljujući tome što smo svi bili kao jedan. Nisu nas poljuljali porazi. Šteta zbog gola na Poljudu u zadnjoj minuti, ali ovo je karakterna ekipa i znam da ćemo biti sve bolji."

Victor Sanchez Rijeka HNL

