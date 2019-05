Novi izbornik košarkaša Mršić: Testirat ćemo igrače da vidimo s kime možemo u rat

Dvanaestog izbornika hrvatske muške košarkaške reprezentacije predsjednik HKS-a Stojko Vranković, pred medijima, ovako je inaugirirao:

- Čestitam Veljku Mršiću, našem suigraču iz davnih dana što je postao izbornik. Želim mu puno sreće u nadolazećem programu ovog ljeta ali i u kvalifikacijama za Eurobasket 2021. koje počinju najesen.

A Mršić je sa Stojkom, ali i Dinom Rađom (šefom Stručnog savjeta), suigrač u reprezentaciji bio na četiri velika natjecanja, a to su Eurobasket 1993., Svjetsko prvenstvo 1994., Eurobasket 1995. te Olimpijske igre 1996.

- Veljka znam još kada je kao mladac ušao u reprezentaciju. Poznajem njegove radne navike, ali i njegov karakter koji se očitava i u tome što je iz jedne lagodnije situacije, kakvu je imao kao sportski direktor Cedevite, prihvatio ovaj posao u situaciji koja baš i nije bajna - pojasnio je Stojko odluku vodstva Saveza da seniorsku reprezentaciju povjeri baš Veljku Mršiću koji je pak pokušao objasniti zašto je napustio sigurnije radno mjesto i preselio na ono puno manje sigurnije.

- Ja sam ambiciozan i vjerujem u sebe. Najlakše je podviti rep i otići. Pa ta nam je košarka dala sve i to što jesmo i jest zato što smo igrali u Hrvatskoj. Košarka nam je puno dala i mi joj nešto od toga moramo i vratiti. Kada su me ljudi iz Saveza pozvali na razgovor ja sam im iznio svoje ideje i evo idemo zajedno raditi.

Netko je na to od kolega primjetio da često slušamo riječ raditi, a nikako da se nešto konkretno napravi. Kako su to govorili i prethodni i predzanji izbornik pa smo gubili od Nizozemaca, Rumunja i Poljaka, Mršić naglašava:

- Najvažnije je da stvorimo bazu od 15-tak igrača iza kojih ćemo čvrsto stati i koje nećemo mijenjati iz utakmice u utakmicu jer u uvjetima kada imate po 3-4 dana za pripreme oni jedino tako mogu postati uigrana momčad. A da bismo došli do njih moramo kandidate testirati da vidimo koji to igrači ne samo tehnički nego i psihofizički mogu podnijeti ono što je za reprezentaciju potrebno dati. Moramo naći one koji su u stanju staviti se u službu reprezentacije.

A taj proces početi će već sa izborom igrača za selekciju koja će u prvoj polovici srpnja igrati Ljetnu ligu u Las Vegasu.

- Termin nije idealan pa će se tu vidjeti tko je motiviran da se pokaže u dresu reprezentacije. Jer, na tom turniru bit će predstavnici svih NBA klubova, ali i 80 posto izaslanika najjačih europskih klubova i takvo okruženje igračima samo po sebi mora biti motiv da oni sami zovu, a ne da ih se moli. To će biti test ambicioznosti.

A za tu selekciju Ljetna liga će biti veliki test njihove igračke kvalitete.

- Bit će to prilika da za dva tjedna priprema nešto postavimo i zato bi bilo dobro da već tu imamo 7-8 igrača koji će igrati kvalifikacije. Ono što bih ja volio da se, kao podrška, u Las Vegasu pojavi i netko od naših NBA igrača. Kada Houston igra Ljetnu ligu, Harden dođe dati podršku svojim suigračima. Isto to je, dok je igrao u Clevelandu, činio i LeBron James. Bilo bi dobro da na taj način navrati i netko od naših NBA igrača i da već tada počnemo stvarati dobru atmosferu oko reprezentacije.

Hoće li u seniorskoj reprezentaciji već sada biti mjesta i za nekoga od zlatnih europskih kadeta poput Prkačina i Tišme?

- Kada se Cedevita borila za naslov prvaka ABA lige ja sam uvodio u igru Musu kao 16-godišnjaka. U Splitu sam u godinama između 16. i 18. davao priliku Mariju Delašu, Sobinu, Siriščeviću, a u Ciboni mi je Arapović zaigrao sa 16. Dakako, mi najprije moramo napraviti momčad za predstojeće kvalifikacije, no na Eurobasketu 2021. sigurno će biti mjesta za 2-3 mlađa igrača, da stasaju uz starije i da ih promoviramo. Mi sada imamo određeni fond igrača koji mogu igrati protiv Nizozemske i Rumunjske, no mi moramo pronaći 10-15 onih koji mogu igrati protiv Litve, Francuske i Španjolske. Zato i hoćemo provesti psihofizičko testiranje da dobijemo osobine ličnosti svakog pojedinog igrača, da znamo s kim možemo ići u rat.

Hoće li se na nekoj vrsti provjere, barem one skautske, naći i neki stranac?

- Trebamo napraviti dobru analizu ovoga što imamo i nakon toga donositi zaključke. Kroz sva ta testiranja vidjet ćemo tko može podnijeti ono što mi tražimo i na osnovu toga ćemo vidjeti imamo li mi zadovoljavajuće igrače na svim pozicijama.

Nešto tvrđi stav od Mršića po tom pitanju ima predsjednik Stojko Vranković:

- Angažirati dobrog stranca značilo bi i da on ima dobre mogućnosti da završi u Euroligi pa takvog opet ne bi mogli koristiti. Osim toga, kada dođe ljeto, uvijek je pitanje koliko takvi Amerikanci imaju volje ostati u Europi i spremati se za europska ili svjetska prvenstva.