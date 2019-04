Mirko Novosel: Mršić će uspjeti samo ako promijene sustav

Nakon Uskrsa Hrvatska će dobiti svog 13. izbornika, trećeg u posljednjih godinu i sedam mjeseci. Bit će to 47-godišnji Veljko Mršić, aktualni sportski direktor Cedevite, čovjek s iskustvom igranja u velikim klubovima (Žalgiris, Varese, Malaga, Olympiacos, Ulker) i treniranja Splita, Varesea, Cedevite, Cibone i Bilbaa.

S obzirom na kontakte koje Veljo ima, Cedevita će biti na znatnom gubitku, a koliko će to velik dobitak biti za reprezentaciju, to ćemo tek saznati. Svoje najbolje trenerske sezone, Mršić je imao upravo u Cedeviti koju je odveo u Top 16 Eurolige, no većih rezultata od toga nije imao da bismo ga mogli etiketirati velikim trenerom.

No, tko kaže da netko tko nije imao velike klupske rezultate ne može biti odličan izbornik. Uostalom, pogledajte samo srpskog izbornika Aleksandra Đorđevića kojemu puno bolje ide na kormilu reprezentacije nego bilo kojeg kluba kojeg je vodio.

Čeka se razrješenje Zule

Premda nam nitko iz HKS-a nije htio potvrditi tu činjenicu, previše je u taj proces bilo uključenih ljudi da bi se ta odluka skrivala sve dok dosadašnji izbornik Dražen Anzulović ne bude razriješen dužnosti. A to će se, vjerojatno, dogoditi nakon Uskrsa na sjednici Upravnog odbora koja bi mogla biti i telefonska jer je predsjednik Saveza Stojko Vranković otputovao u SAD, u posjet sinu Antoniju, diplomantu na slavnom Dukeu.

I dok je za neke sve to iznenađenje jer mislilo se da su Rimac i Mulaomerović u izvjesnoj prednosti (Rimac se sam povukao iz utrke), za neke je to dobra odluka. Primjerice za jedinog hrvatskog trenera u Kući slavnih Mirka Novosela, koji upozorava:

– Mršić je kvalitetno rješenje, on ima veliko znanje i prilično iskustva pa se razvio u pravog trenera. No, ni on neće ništa napraviti ako se sustav rada ne promijeni jer neće biti preduvjeta za uspjeh.

Slično razmišlja i Mirkov sin Krešo, danas direktor ABA lige koja je, inače, trn u oku HKS-u.

– Mora se promijeniti način funkcioniranja i komuniciranja, moraju se poboljšati odnosi s igračima i to je čak bitnije od toga tko će biti izbornik.

A što to u sustavu treba mijenjati? To smo priupitali Novosela starijeg:

– Ne treba tu otkrivati toplu vodu. Mi stalno imamo priljev talenata, a njih treba pretvoriti u prave igrače. Mi sada stvaramo igrače za razinu hrvatske lige, a to nije dovoljno. Eto, tog Prkačinova malog, koji je najbolji kadet, treba sada napraviti da bude i najbolji junior a potom i najbolji senior Europe. A to je stvar sustava rada, programa u klubu, ali i reprezentaciji pa i jačeg kontakta s Amerikancima i zato i jest dobro što će reprezentacija igrati Ljetnu NBA ligu.

Neke stvari, kao svoje uvjete, zacijelo je postavio i Mršić, za kojeg se nadamo da neće dopustiti da mu itko sa strane, pa makar to bili i najviše rangirani dužnosnici Saveza, bira reprezentaciju. Dakle, možemo očekivati da će za nacionalnu vrstu koja treba proći kvalifikacije za Eurobasket 2021. pozivati i neke od prerano otpisanih igrača. A za neko vrijeme moglo bi se dogoditi i da ponovno u reprezentaciji vidimo američkog beka jer tu smo, po onome što smo vidjeli u kvalifikacijama za SP, sada najtanji.

Lutanje s čak 37 igrača!

– Ne smijemo više lutati kao u prethodnim kvalifikacijama, o čemu govore i 37 korištena igrača. Mora se raditi bolja procjena i moramo se opredijeliti za određeni broj igrača, za one koji imaju više prostora za napredak. Jer, kako se budu dizale njihove individualne vrijednosti, tako će se dignuti i vrijednost reprezentacije – ističe Mirko Novosel.

U cijeloj toj priči, Mršić je svoje šefove iz Cedevite na vrijeme obavijestio da ima ponudu “koja se ne odbija” i, kako ljudi iz HKS-a ne žele da im izbornik bude čovjek u sukobu interesa, Veljko će morati napustiti mjesto sportskog direktora našeg najjačeg kluba.

A na Velesajmu, njegov posao će se preraspodijeliti između direktora Užbinca, prvog trenera Rimca i šefa omladinskog pogona Baždarića.