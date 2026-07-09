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A BOLA

Portugal u novu eru bez Ronalda kreće pod vodstvom čovjeka koji ima 71 godinu

Saudi Pro League - Al Shabab v Al Nassr
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.07.2026.
u 08:57

Jesus je nedavno prošle sezone vodio saudijsku momčad iz Pro lige, Al Nassr, do naslova prvaka, a u toj momčadi je bio i portugalski kapetan Cristiano Ronaldo

Portugal namjerava angažirati Jorgea Jesusa (71) da zamijeni Roberta Martineza na mjestu izbornika reprezentacije, tvrdi portugalski list A Bola. Martinez je odstupio nakon poraza Portugala od Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva.

"Kraj je ciklusa", rekao je Martinez. "Važno je da se to sada ponovi - i legitimno je da predsjednik izabere svog izbornika reprezentacije. Zahvalan sam na svoj podršci koju su mi pružili."

A Bola je izvijestila da je dogovoren sastanak između 71-godišnjeg Jesusa i Pedra Proence, predsjednika Portugalskog nogometnog saveza.

Jesus je nedavno prošle sezone vodio saudijsku momčad iz Pro lige, Al Nassr, do naslova prvaka, a u toj momčadi je bio i portugalski kapetan Cristiano Ronaldo.

Jesus je trenirao portugalsku Benficu i Sporting Lisbon te turski Fenerbahce. Jesus je profesionalno igrao od 1973. do 1990. prije nego što je započeo trenersku karijeru u Amori.
Ključne riječi
Cristiano Ronaldo Portugal Jorge Jesus

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