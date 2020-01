Lazarov zabio sa zvukom sirena za makedonsko slavlje

Sve tri reprezentacije domaćina ovogodišnjeg Europskog prvenstva za rukometaše svoj su nastup započele u petak pobjedama, nakon što je Austrija u susretu skupine B u Beču svladala Češku s 32-29 (13-14), u večernjem dijelu programa Norveška i Švedska su opravdale uloge favorita, Norveška je u susretu skupine D u Trondheimu svladala Bosnu i Hercegovinu s 32-26 (17-12), dok je Švedska u susretu skupine F u Göteborgu bila bolja od Švicarske s 34-21 (20-13).

Norvešku je do pobjede protiv BiH predvodio Sander Sagosen s 12 golova, dok je Nikola Prce sa sedam pogodaka bio najefikasniji kod poraženog sastava.

Ranije je u ovoj skupini Portugal senzacionalno svladali Francusku s 28-25 (12-11). Za najveću pobjedu u povijesti portugalskog rukometa najzaslužniji je bio Diogo Branquinho s pet golova i stopostotnom realizacijom, po četiri pogotka dodali su Joao Miguel Ferraz i Andre Gomes, dok su kod Francuske najbolji bili Dika Mem s pet te Nikola Karabatić, Romain Lagarde i Ludovic Fabregas s po četiri pogotka.

Portugal je bio u prednosti većim tijekom drugog poluvremena, 10-ak minuta prije kraja vodio je s 22-19, ali Francuska je uspjela izjednačiti na 25-25 četiri minute prije kraja. Ipak, nije došlo do potpunog preokreta, Francuska do kraja susreta više nije postigla niti jedan pogodak, dok je Portugal golovima Gomesa, Ferraza i Borgesa stigao do neočekivane pobjede.

Portugal se vratio na EP nakon čak 14 godina izbivanja, a u dosadašnje 22 utakmice igrane na završnim turnirima ostvario je tek četiri pobjede i jedan remi. Najbolji plasman mu je sedmo mjesto s EP održanog u Hrvatskoj 2000. S druge strane, Francuska je šesterostruki svjetski prvak, trostruki europski prvak te dvostruki olimpijski pobjednik.

Švedska je do uvjerljive pobjede protiv Švicarske stigla uz po šest pogodaka Jerryja Tollbringa, Andreasa Nilssona i Kima Ekdahl du Rietza. Andre Schmid je s četiri gola bio najbolji kod Švicarske. Slovenija je prethodno nadigrala Poljsku s 26-23 (13-11). Blaž Blagotinšek i Borut Mačkovšek su s po pet golova predvodili Sloveniju, dok je Arkadiusz Moryto s osam golova bio najefikasniji kod Poljske.

Zanimljivu utakmicu u Beču odigrale su Sjeverna Makedonija i Ukrajina, a na kraju je s 26-25 (13-10) uspješnija bila Sjeverna Makedonija pogotkom Kirila Lazarova s istekom vremena.

Lazarov je s osam golova bio i najefikasniji u sastavu svoje reprezentacije za koju je Dejan Manaskov postigao šest pogodaka. Vladislav Ostrouško s pet i Andrij Akimenko s četiri gola predvodili su Ukrajinu.

Domaćin Austrija je natjecanje u skupini B u Beču otvorio 32-29 (13-14) pobjedom protiv Češke do koje ju je predvodio Mikola Bilik s 12 golova, dok je Jakub Hrstka postigao šest pogodaka za Češku.

Plasman u drugi krug osigurat će po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine.

