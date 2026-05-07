'Nadam se da ćemo imati pravi derbi! A na jednu stvar sam već i zaboravio...'

Prve su dvije pozicije u našoj ligi zacementirane, Dinamo je prvak, Hajduk je drugi. I tako će ostati bez obzira na to kako će u subotu ova dva kluba u međusobnom srazu odigrati svoj susret u Maksimiru.

– Baš zato se nadam da bi to trebao biti pravi derbi. Sad nikome ništa u bodovnom smislu ne treba, pitanje prvaka je riješeno. Dinamo sad nema imperativ pobjede, Hajduk ne treba igrati na bod i vjerujem da će obje momčadi igrati otvoreno, da će se nadigravati, da će biti lijepih akcija i puno pogodaka, nema potrebe da to bude "tvrdi" derbi kakvih smo se znali nagledati – kazao nam je Saša Peršon, nekadašnji igrač Rijeke, ali i Dinama i Hajduka, te dodao:

– Sigurno je da će Hajduk željeti slaviti nad novim prvakom, a Dinamo pak želi ovaj naslov prvaka okruniti pobjedom pred svojim velikim rivalom, stoga očekujem otvorenu utakmicu, da će ljudi uživati u dobrom nogometu i pogocima.

Dinamo već više od tri godine u HNL-u nije slavio nad Hajdukom u Maksimiru, dok je iz Splita često u posljednje vrijeme odlazio s pobjedama.

– To da Dinamo tako dugo nije pobijedio u Maksimiru, to sam zaboravio, zato će sad Dinamo imati razlog više, motiv više da prekine tu neugodnu tradiciju i da pobjedom okruni ovu sezonu te se okrene finalu kupa.

Kako vam se svidio ovaj novi Dinamo s toliko promjena u igračkom kadru?

– Počelo je dobro, ali onda su stigli neki remiji, pa i porazi, igrali su u Europi toplo-hladno. Ali, onda se Dinamo posložio, od početka drugog dijela sezone postao je uvjerljiv, efikasan i napravio je veliku bodovnu razliku. Na kraju je uvjerljivo dosta prije kraja osigurao naslov, posljednje sezone bile su puno neizvjesnije. Dinamo je na kraju odradio odličan posao, ostvario je glavni cilj, osvojio naslov prvaka, prošao je i u Europi iako mislim da je mogao napraviti korak više. Sad još imaju i finale kupa i mogu sve svoje ciljeve ostvariti – veli Peršon.

U finalu kupa je s Rijekom, za koga ćete navijati?

– Kako sam igrao u sva tri kluba, ja ni u jednoj njihovoj međusobnoj utakmici ne mogu izgubiti, ali finale kupa sigurno će biti zanimljivo.

A zanimljiva je i sportska karijera Saše Peršona; naš reprezentativac s tri nastupa nije u sportske vode stupio igrajući nogomet.

– A bilo je dosta čudno iako smo svi mi igrali mali nogomet na školskim igralištima i livadama, ja sam počeo s plivanjem, pa onda prešao na vaterpolo. I u vaterpolu sam bio golman, nije mi se baš plivalo. Onda sam otišao iz vode, nije mi se ni plivalo, a i voda mi je uvijek bila nekako hladna. Usto, u rukometu sam bio branio u Kvarneru. No, kako smo stalno igrali mali nogomet, brojne turnire, prišli su mi ljudi iz Orijenta. Došao sam i napravio karijeru.

Počeo je u juniorima jer tada nije bilo brojnih mlađih kategorija. U prvu momčad Orijenta stavio ga je legendarni Ivan Đalma Marković.

– Da, Đalma me uveo u prvu momčad, sjećam se početka. Tada smo svi imali crne Adidas kopačke s tri bijele crte na svakoj strani. I počnem ih obuvati, a nešto mi čudno. Đalma mi je na svaku od tih crta, na njih dvanaest flomasterom, trag kojeg se nije dalo oprati, napisao: Pogled u dubinu. Bilo mi je i neugodno s tim izaći na teren, svi su gledali u moje kopačke i pokušavali pročitati što to piše. No, kao mlad sam počeo igrati ondašnju međurepubličku ligu koja je bila jaka, puna starijih igrača jer se tada nije moglo u inozemstvo prije 28 godina, pa se mladima bilo teško probiti. Ali meni je to bilo važno skupljanje iskustva, a Đalma je vjerovao u mene – kazao nam je Saša Peršon, koji je poslije igrao Rijeci, pa prešao u Dinamo iako je bio i blizu Crvene zvezde. No, kad su se plavi počeli raspadati – odlazili su Boban, Šuker, Petrović... – prešao je u Hajduk, s kojim je osvojio dva prvenstva, dva kupa i Superkup te igrao u četvrtfinalu Lige prvaka.