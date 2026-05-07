Novinarka RTL-a napisala diplomski rad o simbolu Hajduka: Moje prezime izaziva toliko reakcija...

Novinarka RTL-a Kristina Livaja diplomirala je 2025. godine na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti s diplomskim radom pod nazivom „Fenomen Marka Livaje u hrvatskim medijima (2021.-2024.)”. Iz autoričine opsežne analize o pojavi Marka Livaje u hrvatskom nogometu i publicitetu koji ga prati - prenosimo neke od najzanimljivijih dijelova zaključnog poglavlja.

- Rezultati analize pokazuju da se Marko Livaja u hrvatskim medijima obrađuje kao fenomen koji nadilazi granice sporta i uloge nogometaša. On nije samo onaj koji donosi golove već je onaj koji vraća smisao nogometu kao igri, živi za klub i predstavlja mentalitet sredine u kojoj se nalazi. Mediji ga prikazuju kroz emocije, pripadnost i simboliku koja ide dalje od terena. Prisutna je stoga humanizacija kroz prikazivanje njegovog obiteljskog života, ali i interes koji vlada za njegov privatni život; gdje je, što radi, s kim se druži, što oblači i kakve ima tetovaže - pokazuje da nije važan samo zbog igre, već i zbog svoje emocionalne, kulturne i vizualne prisutnosti. Medijska slika oblikovana je tako da bude u skladu s regionalnim identitetom i očekivanjima navijača, čime se dodatno učvršćuje njegova pozicija simbola, a ne samo sportaša. Time je potvrđena prva teza – piše Kristina Livaja i nastavlja:

- Mediji ga prikazuju kao mitsku figuru jer ne uspoređuje ga se s nekim od današnjih modernih nogometnih zvijezda već s onim „besmrtnima“. Marko Livaja je u rangu jednog Maradone kojem se oprašta neoprostivo, ili jednog Tottija koji je vjeran svom klubu dok mu se sa strane nude bolji ugovori, ili jednog Bake Sliškovića koji je ostao posljednja upamćena legenda Hajduka, simbol onog starog romantičarskog nogometa. To djelomično potvrđuje drugu tezu da ga se tretira kao idola starog tipa. Sportaša koji se ponaša poput pripadnika zajednice iz koje dolazi, dijeleći vrijednosti, navike i mentalitet koji ga je oblikovao. Mediji ga stavljaju u okvir običnog čovjeka iz naroda, jednog od nas. Prikazuju ga kao netipičnog modernog nogometaša koji je kao zvijezda odvojen od ljudi. On izaziva nostalgiju vraćajući u one stare dane nogometa kada su nogometaši bili lokalni heroji koji su živjeli za svoj klub i zajednicu.

- Marko Livaja prikazan je tako kao simbol prkosa komercijalističkom i kapitalističkom nogometu. Okvir idola u koji ga se stavlja prikazuje ga se i kao figuru koja je iznad pravila. Takvog idola mediji opisuju s dozom divljenja, ali i tolerancije prema ponašanjima koja bi kod drugih izazvala osudu. Okvir temperamentne i konfliktne javne osobe u medijima je prikazan ambivalentno. S jedne strane prisutna je kritika na ponašanje koje ne priliči profesionalnom nogometašu dok s druge strane se njegovo ponašanje opravdava dalmatinskim dišpetom i emocijom. Treća teza stoga je djelomično potvrđena jer je uočeno ambivalentno izvještavanje osobito kada su u pitanju incidenti vezani uz Marka Livaju.

- Dalmatinski mediji ga puno više spominju i naklonjeniji su opravdavanju dok su nacionalni mediji skloniji kritici, no ne nužno uvijek. U kreiranju medijske slike o Marku Livaji izrazito je vidljivo korištenje idolizacije i mitologizacije. Od naziva u kojima ga se naziva „božanstvom“ do opravdavanja svih njegovih radnji i postupaka. Idolizacija s druge strane izaziva i polarizaciju. S jedne strane inspirira navijače i omogućava svima da se poistovjete s njim „običnim“ čovjekom, dok s druge strane potiče mržnju onima koji se s njim ne mogu ili ne žele poistovjetiti. Stoga je izrazito hranjiv medijima pa ga i koriste kako bi postigli čitanost. Kroz emocionalizaciju i senzacionalizam izazivaju veliku pozornost publike jer što god bila tema o Marku Livaji bit će čitana. Zaključila bih da čak ni pristup nije nužno presudan, već da isti interes izazivaju i pozitivni i negativni članci u kojima je Marko Livaja tema.

- Smatram da ovakav medijski tretman u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina nije imao nijedan nogometaš. Bilo je zasigurno nogometnih zvijezda koje su izazivale ovakvu pažnju, ali nijedna nije ovako dugo držala medijsku scenu. Marko Livaja je i nakon ove analize tema u medijskom prostoru, a ostaje vidjeti do kada će taj interes potrajati. Livajina priča tako sadrži sve elemente potrebne za stvaranje sportskog idola u postmodernom nogometu, a to su prije svega izniman igrački talent, specifična osobnost, lokalna pripadnost i identifikacija s navijačima, ali i doza kontroverze što izaziva onda interes za njegov privatni život, kao i ponašanje koje odražava njegov temperamentni karakter. Osim što je vrhunski napadač, lider momčadi i ključni igrač, on je i medijski proizvod koji se savršeno uklapa u teorijski okvir postmodernog nogometa koji sport promatra kao spektakl i medijsku konstrukciju stvarnosti. I u tom smislu fenomen „Livajamanije“ pokazuje kako jedan nogometaš može prerasti sport i postati idol vremena u kojem živi i igra – zaključila je Kristina Livaja.

Razgovarali smo s Kristinom, koja nam je odmah prenijela važnu informaciju za ovu priču: nije iz Splita i nije u rodu s Markom Livajom. Kako je nastala ideja o diplomskom radu u kojem se tematizira jedan nogometaš?, pitali smo Kristinu.

- Ideja za diplomski rad proizašla je iz višegodišnjih upita o tome jesam li u rodu s Markom Livajom. Zanimljivo mi je bilo kako je moje prezime odjednom počelo izazivati toliko reakcija; i to ne samo među ljubiteljima nogometa, nego i među onima koji ga inače ne prate. Gotovo svi su znali tko je Marko Livaja. Takva iskustva potaknula su me da se bavim njegovim fenomenom iz sociološke perspektive. Budući da sam diplomirala novinarstvo, odlučila sam temu prilagoditi struci i istražiti kako se taj fenomen reflektira u medijima.

Što vas je u vezi Livaje fasciniralo?

- Njegove igračke kvalitete neupitne su i vjerujem da će to potvrditi svatko tko se barem donekle razumije u nogomet. Ono što je mene posebno fasciniralo jest reakcija koju izaziva kod navijača i šire javnosti. Ne sjećam se da je ijedan igrač u Hrvatskoj u posljednje vrijeme imao takav tretman — kako od strane medija i navijača, tako i od protivnika. Iako je bilo, i još uvijek ima, iznimno kvalitetnih igrača, percepcija javnosti prema njima ipak je drukčija. Smatram da u tome određenu ulogu ima i mentalitet, osobito kada govorimo o razlikama između Dinama i Hajduka. Percepcija nogometa u tom je kontekstu specifična. Kada Livajin fenomen usporedimo s nekim bivšim legendama Hajduka, rekla bih da možda ni sama nisam do kraja uspjela odgovoriti na pitanje – zašto?

Jeste li Marka Livaju upoznali sa svojom idejom, kako je reagirao i jeste li mu dali kopiju diplomskog rada?

- Marka sam susrela u prosincu, na posljednjem derbiju na Maksimiru. Kratko sam ga zaustavila, no nisam imala dovoljno vremena detaljnije mu objasniti o čemu je riječ, pa nisam sigurna koliko je u potpunosti shvatio ideju. Bio je vrlo pristupačan. Zahvalila sam mu i zamolila za fotografiju. U tom trenutku nisam se sjetila dati mu kopiju rada, no nadam se da ću za to imati priliku u budućnosti. Voljela bih ovaj rad jednog dana pretočiti i u intervju s njim.

Jeste li zbog Livaje i dalje zainteresirana pratiteljica Hajduka i HNL-a ili je to bilo isključivo za potrebe diplomskog rada?

- HNL sam pratila i prije Livaje, a pratim ga i danas. Zanima me domaće prvenstvo u cjelini. Pratim i poštujem sve klubove i igrače. Nisam neka strastvena navijačica, iako imam određene preferencije, ali svemu pristupam primarno iz profesionalne perspektive i uživam u kvalitetnoj igri.

Susrećete li se kao novinarka s pitanjem jeste li u rodu s Markom Livajom?

- I na terenu i izvan terena – zaključila je Kristina Livaja.