Rođena u Bostonu, srce sa Sardinije: Tko je žena zbog koje su padali Vieri i Boateng?

Prelijepa Talijanka Melissa Satta jedna je od onih žena čija pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Iako je godinama prisutna na talijanskoj medijskoj sceni kao voditeljica, model i glumica, njezin privatni život često je bio taj koji je punio novinske stupce. Rođena u Bostonu, Massachusettsu, Satta nosi dvojno, američko i talijansko državljanstvo, no njezino srce oduvijek pripada Sardiniji, otoku s kojeg potječu njezini roditelji, Mariangela Muzzu i Enzo Satta. Upravo je očev posao bio razlog selidbe u Sjedinjene Države; Enzo, po struci arhitekt, bio je dugogodišnji poslovni partner i politički konzultant princa Age Khana IV., zadužen za arhitektonsko planiranje slavne Costa Smeralde. Odrastajući na relaciji između Amerike i Sardinije, uz starijeg brata Riccarda i mlađeg Maximiliana, Melissa je od malih nogu pokazivala iznimnu strast prema sportu.

Prije nego što je zakoračila u svijet mode i televizije, Satta je nizala sportske uspjehe. Trenirala je karate, u kojem je postala juniorska prvakinja Sardinije te osvojila brončanu medalju na državnom prvenstvu. Nije joj bio stran ni nogomet, koji je aktivno igrala u ženskom timu sardinijskog kluba Sant'Elena Quartu. Nakon završene srednje škole u SAD-u, preselila se u Milano s namjerom da studira komunikacije na prestižnom privatnom sveučilištu IULM. Međutim, zov modnih pista i televizijskih studija bio je jači, a karijera koja ju je čekala natjerala ju je da napusti akademske klupe i posveti se svijetu zabave koji ju je objeručke prihvatio. Njezin put do slave počeo je kada joj je bilo samo 16 godina. Godine 2003. bila je finalistica izbora ljepote Miss Muretto, gdje je osvojila titulu "Miss Extreme", a već 2005. dobiva prvi veliki televizijski angažman kao voditeljica u emisiji "Mio fratello è Pakistano".

Ipak, status nacionalne zvijezde zacementirala je ulogom "veline" u iznimno popularnoj satiričnoj emisiji "Striscia la notizia", gdje je nastupala od 2006. do 2008. godine. Paralelno s televizijskom karijerom, Satta je postala jedno od najtraženijih lica u svijetu mode, kraseći naslovnice časopisa poput Maxima. Posebno se pamti njezino pojavljivanje u kupaćem izdanju časopisa Sports Illustrated 2010. godine, za koje je pozirala prekrivena samo body paintingom u bojama dresa talijanske nogometne reprezentacije. Njezina karijera voditeljice sportskih emisija, poput "TikiTaka" i kasnije na Sky Sportsu, bila je prirodan slijed s obzirom na njezinu doživotnu strast prema sportu. No, koliko god je bila uspješna u poslu, medije je uvijek više zanimao njezin ljubavni život. Dugu i turbulentnu vezu s nogometašem Christianom Vierijem prekinula je 2011., a zatim je uslijedila najvažnija veza u njezinom životu, ona s nogometašem Kevin-Princeom Boatengom.

Ljubav s Boatengom započela je 2011. godine, a par je 2014. dobio sina Maddoxa Princea. Dvije godine kasnije stali su pred oltar, no njihov brak bio je pun uspona i padova, da bi se konačno razveli 2020. godine. Satta je u kasnijim intervjuima isticala kako su zbog sina ostali u iznimno dobrim i poštovanjem ispunjenim odnosima. Upravo je tijekom veze s Boatengom doživjela jedne od najbizarnijih medijskih napada. Nakon što je u jednom intervjuu u šali izjavila da ona i suprug vode ljubav "sedam do deset puta tjedno", dio medija je tu izjavu počeo koristiti kao objašnjenje za njegove česte ozljede na terenu, prozvavši je "ovisnicom o seksu" koja uništava karijeru svog partnera. Satta je oštro osudila takve napise, nazvavši ih sramotnim primjerom seksizma i najavila pravne korake.

Nažalost, sličan scenarij ponovio se godinama kasnije, kada je 2023. godine započela vezu s talijanskom teniskom zvijezdom Matteom Berrettinijem. Nakon što su se upoznali na večeri zajedničkih prijatelja u Miamiju, par je započeo vezu, a nedugo zatim Berrettini je doživio niz ozljeda i pad u formi. Mediji i dio javnosti ponovno su uprli prstom u Melissu, optužujući je da ga "previše ometa". Ona je na te optužbe odgovorila s indignacijom.

- To je ista ozljeda koju je imao i 2021. godine, kada se nismo ni poznavali. Ali valjda je lakše pronaći žrtvenog jarca - izjavila je



Usprkos životu pod stalnim povećalom javnosti, Melissa Satta uvijek je pronalazila mir u svojim korijenima i na otoku koji naziva svojim jedinim pravim domom.



- Ako me pitate za koje sam more najviše vezana, bez oklijevanja bih odgovorila - ono moje, sardinijsko - rekla je u jednom intervjuu.

Za nju je Sardinija utočište gdje živi njezina obitelj i mjesto gdje puni baterije. Odmor za nju znači samo jedno - povratak kući. Njezin idealan dan na otoku započinje rano, trčanjem ili partijom tenisa, nakon čega slijede dugi dani na plaži sa sinom Maddoxom.

- Obožava jet ski, a ja sam položila ispit za voditelja brodice samo zbog njega - otkrila je.

Odrastanje na Sardiniji, kaže, pružilo joj je priliku da se bavi raznim sportovima, od golfa i jahanja do jedrenja i karatea.