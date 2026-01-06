Izlanuo se pred novinarima i ostavio sve u čudu: 'Ne, nisam još potpisao, ali odlazim u Chelsea'

Saga oko novog trenera Chelseaja, čini se, stigla je do svog kraja na vrlo neuobičajen način. Liam Rosenior, dosadašnji strateg francuskog prvoligaša Strasbourga, sazvao je konferenciju za medije na kojoj je potvrdio ono o čemu se danima nagađalo, i to prije nego što je njegov novi klub išta službeno objavio. "Dobio sam dopuštenje razgovarati s jednim od najvećih klubova na svijetu. Bila je čast biti povezan s takvim klubom, a sada, izgleda, postat ću njihov novi menadžer. Još nisam potpisao, ali sve sam usmeno dogovorio s Chelseajem. Vjerojatno će sve biti gotovo u sljedećih nekoliko sati. Ovdje sam jer sam smatrao da je ispravno osobno odgovoriti na vaša pitanja prije nego što krenem dalje", izjavio je Rosenior pred okupljenim novinarima u Francuskoj, ostavivši nogometnu javnost u čudu zbog nesvakidašnjeg poteza.

Rosenior na klupu londonskog kluba dolazi kao zamjena za Enza Marescu, koji je dobio otkaz na Novu godinu nakon niza lošijih rezultata. Cijeli transfer dodatno je zanimljiv zbog činjenice da Chelsea i Strasbourg imaju istog vlasnika, američki konzorcij BlueCo, što je i olakšalo cijeli proces. Strasbourg je u ovom poslovnom modelu postao svojevrsni razvojni klub za Chelsea, ne samo za igrače, već sada, očito, i za trenere. Rosenior je u Strasbourg stigao u srpnju 2024. godine i prošle sezone odveo momčad do sedmog mjesta u Ligue 1, osiguravši im nastup u Konferencijskoj ligi.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad. Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, njegovo imenovanje izazvalo je podijeljene reakcije u Engleskoj. Mnogi se pitaju je li menadžer bez premierligaškog iskustva, koji je prije Strasbourga vodio Hull City i Derby County u drugom rangu, pravo rješenje za klub Chelseajevih ambicija. Legende poput Jamieja Carraghera i Garyja Nevillea izrazile su sumnju. "Navijači Chelseaja navikli su na velika imena poput Mourinha, Hiddinka ili Contea. Ne vidim da će Rosenior napraviti ogroman utjecaj. Ovo nije imenovanje koje će gurnuti Chelsea prema osvajanju Premier lige ili Lige prvaka", rekao je Carragher za Sky Sports. Neville je dodao kako mlada i neiskusna momčad Chelseaja treba iskusnog trenera, a ne još jednog mladog stručnjaka.

Unatoč kritikama, Rosenior iza sebe ima više od 150 utakmica kao glavni trener, a njegov stil igre temelji se na kontroliranom posjedu i visokom presingu, što se ne razlikuje previše od filozofije njegova prethodnika Maresce. U Chelsea ne dolazi sam, već sa sobom dovodi i svoje pomoćnike Kalifu Cissea i Justina Walkera te šefa analitike Bena Warnera. Sam Rosenior uvjeren je da je spreman za iskorak. "Da ne mislim da sam spreman, ne bih prihvatio ovaj posao. Ovo je prilika koju u životu nisam mogao odbiti. Imaju nevjerojatnu momčad i sjajne navijače", poručio je emotivni Rosenior, koji je kao jedan od razloga za povratak u Englesku naveo i želju da ponovno bude s obitelji. Očekuje se da će s klupe debitirati već u subotu u utakmici trećeg kola FA kupa protiv Charlton Athletica.