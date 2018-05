Niko Kovač polaže diplomski, a u Bayernu imaju već zadatak za njega

Subota, 19. svibnja 2018. godine. Poseban dan za Niku Kovača, koji će u svom rodnom gradu Berlinu na najvećem njemačkom stadionu protiv svoga novog poslodavca u posljednjoj akciji u odijelu Eintrachta polagati diplomski ispit. Eintracht – Bayern, 20 sati, borba za DFB pehar. Polagat će ga pred Bayernovom delegacijom. Hoće li se od Frankfurta oprostiti pobjedom i s peharom u rukama, čime bi odveo Eintracht u Europu, ili pak izgubiti, zamjeriti se navijačima te povećati sumnje u svoju sposobnost da vodi veliku bavarsku nogometnu momčad, vidjet ćemo večeras.

Preporodio Eintracht

Kako god bude, bivši hrvatski izbornik napravio je dosta za momčad koja je, kada je došao, bila na rubu ispadanja. Naime, tijekom dvije i pol sezone u Eintrachtu odlično je obavio svoj posao. Prvo ga je zadržao u ligi pa poboljšao mjesto na tablici te ga dvaput zaredom uveo u finale Njemačkog kupa. Prošle su godine izgubili od Borussije iz Dortmunda (1:2), no ove godine DBF-ov pehar za sve njih ima veću težinu. Kada bi ga Kovač osvojio, bio bi to prvi trofej frankfurtskoga kluba od davne 1988. godine. Prije toga još su tri puta dizali pehar pobjednika kupa (1974., 1975., 1981.). Za razliku od njihove skromne povijesti, Bayern je u kupu slavio ukupno 18 puta, a posljednji put 2016. godine.

– Trebamo igrati savršeno, to je jedina šansa da dođemo u priliku da osvojimo kup. Bayern je najteži mogući suparnik. Njemu dužno poštovanje, ali ne brinite se, znam da i mi imamo oružje i sposobni smo za nešto veliko – rekao je Eintrachtov veznjak Omar Mascarell i tako najavio dvoboj s rekordnim prvacima. Osvrnuo se i na Niku Kovača…

– Niko je trener s puno ambicija i talenta. Bio je igrač i zna što je potrebno igraču da se osjeća dobro. Na primjer, od prvog dana mi je dao osjećaj da sam važan. Postao sam bolji igrač. Ali on također daje povjerenje i podršku onima koji često ne igraju. Sigurno je dokazao koliko je dobar i sada je suočen s velikom budućnošću. Zahvalni smo mu. On je od nas napravio bolje igrače i pomogao Eintrachtu da bude tu gdje je sada – pojasnio je važnost hrvatskog trenera u Frankfurtu i predvidio mu dobre rezultate u Bayernu.

– Zna kako impresionirati igrače. Ponekad “izvadi pandže” ako je potrebno, ali uvijek želi više, uvijek pobjeđuje. Trebate tu “glad” želite li biti trener u tako velikom klubu. Bayern će dobro igrati pod Nikinim vodstvom, siguran sam – zaključio je.

Neće brat na brata

A sigurni su u to i u Bayernu jer iako još nije sjeo na njihovu klupu, već imaju zadaće za Kovača.

– Renato Sanches vraća se u München nakon loše karijere u Swansea Cityju, a Niko ga mora vratiti na nekadašnju razinu. Bit će to uzbudljiv zadatak – rekao je Bayernov izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge. Uspjet će to Kovač već nekako jer će imati dobru momčad. Jedini problem je ozljeda Jeromea Boatenga koji osim što sada neće igrati u finalu protiv svoga brata Kevina Princea, vjerojatno će pauzirati nekoliko mjeseci. No, dobre vijesti su što su Arjen Robben i Rafinha produljili ugovore s Bayernom na barem još jednu sezonu, a navodno je u planu i dovođenje Andreja Kramarića na Allianz Arenu.

Sjajni hrvatski napadač postigao je 13 golova ove sezone u dresu Hoffenheima, a u pobjedi nad Borussijom iz Dortmunda (3:1) bio je junak utakmice i donio svojoj momčadi Ligu prvaka. No, nogometni svijet kakav jest, ne nosi ništa sigurno pa tako ni dolazak Kramarića, ali jedna je stvar ipak sigurna.

– Kovač će se u novoj sezoni preseliti tristotinjak kilometara južnije, s peharom pobjednika Njemačkog kupa ili bez njega.