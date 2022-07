Niko Kovač otkrio što će biti s kontroverznim Hrvatom koji je tužio klub u kojem igra

Nakon što je u pripremnim utakmicama izgubio od trećeligaša Osnabrucka te remizirao s drugoligašem Hannoverom, hrvatski trener Niko Kovač nešto je detaljnije progovorio o trenutnoj situaciji u svojem novom klubu, Wolfsburgu.

- Ne volim gubiti, to mi se ni malo ne sviđa. Očekivao sam puno više, ovo sigurno nije ono što želimo pokazati - prva je reakcija Kovača na pripremne susrete, a dodao je:

- Pred nama je puno posla, nismo ništa pokazali u napadu, a u obrani smo bili previše propusni. Taj segment do sada nismo ni uvježbavali, radili smo na ofenzivi, ali to smo u ove dvije utakmice malo pokazali. Ovo sigurno nije onako kako zamišljam da momčad igra.

Osvrnuo se Kovač i na nastupe Bartola Franjića, koji je došao u Wolfsburg ovog ljeta iz Dinama za odštetu od 7.5 milijuna eura.

- Vidi se da se dobro osjeća u momčadi, ali ne možete od njega očekivati da će nakon tri dana biti na visini zadatka. Moramo mu dati vremena i objasniti neke stvari. On je inteligentan igrač koji brzo upija ono što se traži od njega, uopće me ne brine da to tako neće biti - rekao je bivši izbornik i kapetan hrvatske reprezentacije.

Službeno status igrača Wolfsburga imaju još dva hrvatska nogometaša s reprezentativnim nastupima u posljednje vrijeme, Josip Brekalo i Marin Pongračić, koji su prošle sezone igrali na posudbama u Torinu, odnosno u Borussiji Dortmund, a sad su te posudbe završene.

- Pongračić se nije mogao pojaviti na liječničkom pregledu jer je bolestan, trebat će nešto vremena za oporavak. Vidjet ćemo kako će se ta situacija razviti - obavijestio je javnost Niko Kovač koji je pri tome dodao da u momčadi želi Brekala ako on bude htio igrati za Wolfsburg.

Nešto kompliciranija je situacija s Pongračićem, koji je imao nekoliko kontroverznih situacija s klubom. Podsjetimo, pri odlasku na posudbu u Dortmund, Pongračić je službeno tužio Wolfsburg zbog neisplaćenih bonusa, a također je u jednom intervjuu i javno kritizirao klub.

- Počeli su slati faksove klubovima. Tada sam shvatio da su htjeli da se maknem kako bi napravili mjesta za druge. Odvratno. Kad smo igrali 11 na 11 na treningu, odjednom više nisam sudjelovao. Ludio sam, htio sam otići do Van Bommela (tadašnji trener) i zgrabiti ga. Ali ne ide to tako, moraš sjesti s njim i razgovarati kao političar - rekao je Pongračić na platformi Twitch, a to se nikako nije svidjelo sportskom direktoru kluba, Marcelu Schaferu.

- S Marinom smo intenzivno razgovarali. Htjeli smo da malo bolje promisli o tim stvarima, no intervju je pokazao da to nije napravio - rekao je direktor Wolfsburga.

Izvori bliski klubu potvrdili su da uprava nipošto ne želi Pongračića natrag u klubu, što se da iščitati i iz riječi sportskog direktora Schafera, no Kovač ima nešto drukčija razmišljanja od svojih poslodavaca

- Znam što se dogodilo u bliskoj prošlosti, ali ne želim se zamarati time. Ako oni koji su bili nesretni u ovom dresu sada žele bi s nama, rado ćemo im dati priliku, a ako ne, onda ćemo pronaći pravo rješenje - kaže Kovač.

Hrvatski nogometaši, pa tako i oni u Wolfsburgu, imaju veliki motiv loviti minutažu prije Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru koje počinje u prosincu ove godine.

- Svatko želi na Svjetsko prvenstvo, a da bi tamo stigao mora igrati. To je dovoljan motiv svima, jer nastup na Svjetskom prvenstvu je jedinstveni događaj - zaključio je 50-godišnji Niko Kovač, koji je kao igrač dva puta nastupao na Svjetskim prvenstvima i svjestan je tog osjećaja.