VELIKI POVRATAK

Vratio se Patrik Kolarić, prvi put je sudio nakon loše izvedbe u utakmici Rijeke i Hajduka

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
17.03.2026.
u 22:01

Vratio se na scenu čakovečki sudac Patrik Kolarić! Sudio je utorak četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka mladih u Madridu, u kojoj je belgijski Club Bruge deklasirao domaćina Atletico čak s 4:0. Kolarićevi pomoćnici u toj utakmici bili su Luka Pajić i Ivan Starčević, a naš sudac u sudačkoj je nadoknadi dao crveni karton domaćem igraču Gilu.

Bilo je ovo prvo pojavljivanje Kolarića nakon loše odsuđene utakmice četvrtfinala Hrvatskog kupa Rijeka - Hajduk 3:2, nakon koje je u SuperSport HNL-u privremeno stavljen u frižider, ali, eto, europske zadatke još uvijek dobiva. 

Inače, u Ligi prvaka mladih odigran je i susret Villarreal - PSG 0:1. Preostala dva četvrtfinalna ogleda, Inter - Benfica i Real Madrid - Sporting, igraju se u u srijedu, 18. ožujka.
