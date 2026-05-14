Redovi na kioscima u BiH, nema dovoljno zaliha: Slična bi situacija mogla pogoditi i Hrvatsku

U Bosni i Hercegovini posljednjih dana vlada velika potražnja za Panini sličicama za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo, što je dovelo do nestašice i dugih redova ispred kioska, posebno u Sarajevu. Kolekcionari masovno pokušavaju doći do albuma i paketića sličica, no oni su na mnogim prodajnim mjestima rasprodani gotovo odmah nakon isporuke. Prema navodima distributera, nova pošiljka očekuje se sredinom tjedna, no i prethodne su se zalihe rasprodale u vrlo kratkom roku.

Fotografije iz Sarajeva pokazuju desetke ljudi koji čekaju ispred kioska u nadi da će uspjeti kupiti paketiće čim stignu u prodaju. Na pojedinim mjestima zalihe su nestale u svega dvadesetak minuta. Dio problema, navode lokalni izvori, nastao je zbog povećane kupnje pojedinaca koji su kupovali veće količine paketića ili čak cijele kutije, kako bi brže kompletirali kolekcije. Zbog toga je na nekim prodajnim mjestima uvedeno ograničenje kupnje na deset paketića po osobi, no ni to nije u potpunosti stabiliziralo situaciju.

Prema neslužbenim informacijama tamošnjih portala, poteškoće u opskrbi nastale su i zbog opreza distributera koji nisu željeli naručivati veće količine prije završetka kvalifikacijskog dijela natjecanja, što je dovelo do ograničenih zaliha na tržištu BiH. Nove isporuke očekuju se nakon 21. svibnja, kada bi se situacija trebala postupno stabilizirati.

Sličan interes za Panini sličicama tradicionalno se bilježi i u Hrvatskoj, zbog čega se ne isključuje mogućnost da bi i domaće tržište moglo biti suočeno s privremenim nestašicama ako potražnja dodatno poraste. Riječ je, inače, o Panini sličicama, kolekcionarskim naljepnicama koje se lijepe u službene albume posvećene Svjetskom nogometnom prvenstvu, a koje tradicionalno prate svako veliko nogometno natjecanje i među navijačima i kolekcionarima izazivaju velik interes.

Predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a sudjelovat će prošireni broj reprezentacija iz cijelog svijeta, uključujući i europske kvalifikante među kojima se nalaze i Hrvatska te Bosna i Hercegovina, koja je u dodatnim kvalifikacijama svladala velikana Italiju. Ekipa Sergeja Barbareza smještena je u skupinu B zajedno s Kanadom, Katrom i Švicarskom, dok će izabranici Zlatka Dalića u prvoj fazi natjecanja igrati protiv Engleske, Paname i Gane.