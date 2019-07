Nije isto s Olmom i bez njega, ali Bjelica je pronašao nova rješenja

Dinamo je na startu sezone odigrao dvije službene utakmice, pobijedio je Rijeku u Superkupu s 1:0, a onda i u prvoj utakmici prvenstva u kojem brani naslov prvaka slavio nad Lokomotivom s 3:0.

U obje te utakmice plavi su bili jako dobri, ozbiljni, rastrčani i imaju puno pravo na optimizam, a njegovi navijači na vjeru da će i ova sezona biti jako dobra.

Zasad je teško reći hoće li biti europski baš tako uspješna, a mogla bi, ali u domaćem prvenstvu dojam da će Dinamo opet biti nedodirljiv. Bez obzira na to što su još uvijek brojni odlasci igrača iz Maksimira mogući, pa čak i prilično sigurni, za ogroman novac.

No, Dinamo i bez tih nekoliko ključnih igrača može biti jako dobar. Očekuje se da će otići Dani Olmo i Dominik Livaković. Mladi Španjolac u petak je, na dan utakmice s Lokomotivom, počeo trenirati u Maksimiru, za osvojeni naslov europskog prvaka sa Španjolskom je u Maksimiru nagrađen cvijećem i pljeskom navijača te se nastavlja pripremati s Dinamom, ali tko zna koliko će još trenirati u Dinamu i kada će te hoće li uopće i zaigrati.

Livaković ide u Gruziju

– Olmo je odradio prva dva treninga s nama i napravit ćemo miniciklus u ovih 10 dana kako bismo ga pripremili za nastavak sezone. Dani mi djeluje baš super. Jedva je dočekao da se priključi dečkima. Mi smo svi navijali na Euru za njega i on je osjetio tu ljubav i toplinu s naše strane. Vjerujem da će se on brzo pripremiti. Sad, vidjet ćemo hoće li to biti u Dinamu ili nekom drugom klubu, ali on je čiste glave i neće s njim biti problema – kazao je trener Dinama Nenad Bjelica o još uvijek svojem igraču koji neće kandidirati za prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka u Gruziji protiv Saburtala.

Dominik Livaković možda bi baš sada bio u zrakoplovu za Francusku jer ga želi Montpellier koji bi plavima platio 7,5 milijuna eura uz dodatne bonuse, no sigurno je da će biti u ponedjeljak u zrakoplovu za Tbilisi s plavima. Da Danijel Zagorac nije na treningu dobio opasan udarac u međunožje, možda bi Livaković otišao, ovako Zagorac mora mirovati desetak dana.

Nije Bjelica imao na raspolaganju Theophilea, Dilavera, Majera, Stojanovića, na klupi su bili Šunjić i Moro, dakle sve igrači koji bi mogli imati mjesta u prvoj momčadi i bit će važni aduti u nastavku prvenstva. No, Bjelica je pronašao nov način igre, dosad ofenzivno krilo Damian Kadzior postao je igrač sredine terena i u toj je ulozi, u kojoj je bio s Ademijem i Gojakom, pokazao da i na toj poziciji može dati puno, i protiv Rijeke bio je jako dobar, a protiv Lokomotive bio je igrač utakmice, uz to strijelac krasnog pogotka.

– Damian je i u Poljskoj igrao u sredini terena, nije to za njega novost – objasnio je Bjelica.

Kadzior je, istina, igrao u poljskoj ligi i poziciju “desetke”, dakle i on je postao moguća alternacija Olmu iako je posve drukčiji igrač.

No, tako je zapravo malom promjenom načina igre otklonio nedostatak Olma. Istina, igra s Olmom i bez njega nije ista, ali Bjelica očito zna kako posložiti karte da opet na kraju ima dobitnu kombinaciju. I tako je dobio samo još jednu dodatnu mogućnost, uza sve brojne kombinacije koje je imao i dosad.

Majer i Kadzior za Olma

Šteta je što Lovro Majer nije mogao igrati, vjerujemo da bi on igrao protiv Lokomotive da u Superkupu nije dobio ekspresno, u samo tri minute, dva žuta kartona. I ne treba zaboraviti da je za tu poziciju spreman i Nikola Moro.

Plavi u ponedjeljak ujutro putuju u Gruziju, Bjelica će voditi 17 igrača i tri vratara (Livaković, Horkaš, Josipović), ostali će se pripremati u Zagrebu.

– Može se reći da nam je Lokomotiva bila dobra priprema za Saburtalo koji igra slično lokosima, s nekoliko brzih igrača, brzo izlaze kao Lokomotiva. No, spremit ćemo se za njih, još ću zvati Zorana Zekića vezano za neke detalje – kazao je Bjelica.

Zekić može puno pomoći jer je njegov Sheriff u dvije utakmice s ukupnih 3:4 ispao od Gruzijaca. A Lokomotiva je bila dobra škola jer je nekoliko puta pokazala koliko je dobra u brzim izlascima i napravila je u tim trenucima dosta problema plavima iako se mora priznati da su se dobro vraćali, bili su vrlo odgovorni i u defenzivnim zadaćama, ali morat će još poraditi na sprečavanju takvih brzih izlaza suparnika.

Kako bilo, Dinamo je pokazao da bi i u Europi trebao biti konkurentan s velikim i kvalitetnim igračkim kadrom pa i kad odu Olmo i Livaković.

Ulogu favorita morat će opravdati već u utorak u Tbilisiju, a dok u ponedjeljak budu letjeli u Gruziju, doznat će i potencijalnog suparnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Sad je počeo ludi ritam za maksimirsku momčad, a plavi se nadaju da će takav ritam još dugo trajati, kao i prošle sezone.