Ni Zlatko Dalić nije bio impresioniran finalom, evo što nam je rekao!

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je finale Lige prvaka u kojem je Liverpool s 2:0 svladao Tottenham i šesti put postao prvak Europe. Izbornik je sretan zbog Dejana Lovrena.

- Drago mi je zbog Dejanovog uspjeha, kao i zbog Kovačićevoga. Imamo dvojicu Hrvata s europskim trofejima - kazao nam je izbornik Zlatko Dalić, te nastavio:

- Drago mi je i zbog Jürgena Kloppa, jer da je izgubio i treći finale Lige prvaka, bilo bi to zaista nezgodno.

Ni Dalić nije bio impresioniran finalom.

- Nismo mogli baš previše uživati u nogometu, kao u polufinalnim susretima. No, ovo je ipak bio finale, pa je i to razumljivo. Prvi pogodak usmjerio je utakmicu, nakon njega Liverpool je zauzeo siguran gard i nije suparniku dopustio previše. Tottenham nije bio konkretan sve do ulaska Moure. Iznenađujuća je bila trenerova odluka da ostavi Brazilca na klupi, a postavi Kanea koji mjesecima nije trenirao. To je bio Tottenhamov minus, jer tek je ulaskom Moure postao opasan - istaknuo je Dalić.

Kada očekujete Lovrena u taboru reprezentacije?

- Kovačić nam se danas priključio, a Dejana očekujemo 4. lipnja - kazao je Dalić.

