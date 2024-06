Nezaustavljivi Hezonja sa 39 koševa razlomio brazilsku obranu

U drugoj, i posljednjoj, pripremnoj utakmici za nastup na atenskim olimpijskim kvalifikacijama, muška košarkaška reprezentacija Hrvatska pobijedila je tjelesno (i igrački) potentni Brazil (91:81) čija obrana nije uspjela staviti soli na rep nezaustavljivom Mariju Hezonji (39 koševa, 6 skokova).

A sjajnom Dubrovčaninu ovo je osobni rekord u dresu reprezentacija (dosad je to bilo 37 koševa protiv Slovenije iz 2021.). A s ovim učinkom je dospio na drugo mjesto najboljih strijelaca Hrvatske u pojedinoj utakmici iza Dražena Petrovića koji je 1993. Estoniji, u kvalifikacijama za Eurobasket, zabio 48 koševa.

- Čast mi je da sam na drugom mjestu iza Dražena a drago mi je da, premda se još tražimo, izgledamo OK. Od prošlog ljeta imamo odličan temelj no sada nas očekuju najbolje momčadi u Europi. Bit će nam sve teže no čini mi se da smo dobro posložili stvari i samo da nastavimo ovako dalje - kazao je igrač utakmice

Veći dio prvog poluvremena Brazilci su bili u vodstvu a najveće je bilo pred sam odlazak na veliki odmor (39:47) što je umanjio Smith s prvom pogođenom tricom iz šestog pokušaja.

Bilo je evidentno da Hrvatska mora popraviti protok lopte, naročito u trenucima većeg pritiska na vanjske igrače, ali i da defenzivne rotacije moraju biti bolje. Jer, Brazilci su često ostajali sami na otvorenom šutu, naročito po bokovima, pa je iz toga i proistekla njihova 50-postotna efikasnost (6 od 12 trica) iz dalekometnih šuteva.

Taj zaostatak anulirala je prva hrvatska petorka - Filipović, Smith, Hezonja, Šarić i Zubac - koja je zaigrala i bolju obranu i ostvarila seriju od 12:0 za hrvatskih 54:49 što je brazilskog izbornika natjeralo na minutu odmora.

U toj epizodi prednjačili su Zubac (blokadama), Šarić tricom te leteći Mario Hezonja koji je oduševljavao prodorima, zakucavanjima a naročito je atraktivno bilo njegovo alley-oop zakucavanje na lob dodavanje Šarića za 49:49.

U tom razdoblju otišli su naši i na "plus sedam" (58:51) ali su Brazilci uhvatili priključak (66:64) no tada, nakon trice i dvice Hezonje te dvice Smitha (od table) Hrvatska hvata najveće vodstvo u utakmici (73:64) koje na ulasku u 36. minutu prvi put dostiže i dvoznamenkastu vrijednost (80:70) koja je potom narasla i na "plus 14" (86:72).

Treba reći da je tu prednost ostvarila petorka koja je odigrala osam minuta posljednje četvrtine kada je hrvatski izbornik odlučio posjesti nezaustavljivog Hezonju i čuvara reketa Zupca. Dogodilo se to kod 86:72 nakon čega je kapetan Šarić zabio svoj 20 koš.

Nakon susreta, hrvatski izbornik Josip Sesar, ovako je sagledavao spektakularnu predstavu Marija Hezonje ali i drugih važnih protagonista:

- Mario je izvanserijski igrač a danas ga je iznijela i momčad. Kada su osjetili da ga ide, suigrači su ga još više počeli tražiti. No, ne smijemo ovdje zaobići Zupčevu obranu koji je zatvorio reket, Šarićevu kreaciju, Smithovu obranu i kreaciju, Krušlinovu obranu i tako redom.

I doista, vrlo vrijednu partiju odigrao je i kapetan Šarić (20 koševa, 9 skokova, 6 asista) dok je naš prvi centar Ivica Zubac (9 koševa, 9 skokova) bio na granici dvostruko-dvoznamenkastot učinka.

Brazilski izbornik Aco Petrović zadovoljan je bio tek određenim fazama susreta momčadi u kojoj su prednjačili centar caboclo (16 koševa, 6 skokova) a dvoznamenkasti su još bili i Neto (13, Huertas (11), Gui Santos (10), Meindl (10)

- Nakon sjajnog prvog poluvremena razočarani smo stvarima koje su se događale u drugom dijelu. Hrvatska je u obje utakmice bila dobra a u našem susretu agresivna u trećoj četvrtini. U tih pet-šest minuta, kada sam ja odlučio podijeliti minutažu svojim igračima, to je Hrvatska sjajno iskoristila i uz razigranog Hezonju i ostale otišla u mirnu završnicu. Hrvatska je dobra no u Ateni neće imati ovakva vjetar u leđa domaćih sudaca.

Za razliku od Sesara kojem je ovo bila posljednja provjera, Petrovića čeka još jedan test, u petak protiv Slovenije, kada će upravo on testirati našeg prvog suparnika na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre.